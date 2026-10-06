Школьники будут изучать дроны и кибербезопасность: что изменится на уроках "Защиты Украины"

С 2027 года предмет "Защита Украины" будет преподаваться по обновленной программе, одинаковой для мальчиков и девочек. Старшеклассники смогут дополнительно углубленно изучать беспилотные аппараты, инженерию и кибербезопасность.

Школьный предмет "Защита Украины" ждут изменения, ведь с 2027 года его будут преподавать по новой программе во всех учебных заведениях страны, и она будет единой для мальчиков и девочек. Об этом пишет НУШ.

На занятиях школьники будут осваивать навыки тактической медицины, пилотирования дронов и стрелковой подготовки. А в рамках профильной старшей школы можно будет углубиться в отдельные направления: технологии беспилотных аппаратов, инженерное дело и кибербезопасность.

В настоящее время в Украине действует 1027 центров "Защиты Украины" — специально оборудованных помещений, где обучаются учащиеся сразу из нескольких учебных заведений. По данным МОН, они уже охватывают около 80 % старшеклассников.

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На создание и оснащение учебных заведений за время реализации реформы было выделено около 2,1 млрд гривен. Еще более 100 млн гривен было направлено на профессиональное развитие педагогов.

В министерстве рассчитывают, что дальнейшее расширение сети обеспечит доступ к обновленному курсу всем старшеклассникам страны.

Ранее сообщалось, что безопасность, жилье, качественное образование и первое рабочее место с достойной зарплатой — ключевые условия, при которых молодежь будет оставаться в Украине и связывать с ней свое будущее.

Кроме того, по результатам последних тестирований лишь 54 % украинских школьников достигли базового уровня знаний по математике. Экономист Тимофей Милованов назвал это безобразием и даже национальной проблемой, ведь образование, по его мнению, — наше оружие против врага.