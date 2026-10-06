Школярі вивчатимуть дрони та кібербезпеку: що зміниться на уроках "Захисту України" з 2027 року

З 2027 року предмет "Захист України" викладатимуть за оновленою програмою, однаковою для хлопців і дівчат. Старшокласники зможуть додатково поглиблено вивчати безпілотники, інженерію та кібербезпеку.

Шкільний "Захист України" чекають зміни, адже з 2027 року предмет викладатимуть за новою програмою в усіх закладах освіти країни, і вона буде спільною для хлопців і дівчат. Про це пише НУШ.

На заняттях школярі здобуватимуть навички тактичної медицини, пілотування дронів і стрілецької підготовки. А в межах профільної старшої школи можна буде заглибитися в окремі напрями: технології безпілотників, інженерну справу та кібербезпеку.

Нині в Україні працює 1027 осередків "Захисту України" – спеціально обладнаних просторів, де навчаються учні одразу з кількох закладів освіти. За даними МОН, вони вже охоплюють близько 80% старшокласників.

Видео дня

На створення та оснащення осередків за час реалізації реформи спрямували близько 2,1 млрд гривень. Ще понад 100 млн гривень пішли на професійний розвиток педагогів.

У міністерстві розраховують, що подальше розширення мережі відкриє доступ до оновленого курсу всім старшокласникам країни.

Раніше повідомлялося, що безпека, житло, якісна освіта та перше робоче місце з гідною зарплатою – ключові умови, за яких молодь залишатиметься в Україні та пов'язуватиме з нею своє майбутнє.

Крім того, лише 54% українських школярів досягли базового рівня знань з математики за результатами останніх тестувань. Економіст Тимофій Милованов назвав це неподобством і навіть національною проблемою, адже освіта, на його думку, – наша зброя проти ворога.