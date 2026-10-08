Вагоны разбиты: во Львове произошла авария с пассажирским поездом, есть пострадавшие (фото, видео)

Во Львове произошла авария с пассажирским поездом "Укрзализныци", сообщили в сети. Есть пострадавшие. На фото и видео с места происшествия — поврежденные вагоны и люди, ходящие вокруг.

Информация об аварии поезда во Львове в 21:20 9 октября была опубликована в местном паблике "Львов реальный". "Укрзализныця" сообщила, что электровоз столкнулся с дизель-поездом "Львов-Сокаль", в результате чего был ранен машинист, а пассажирам потребовалась помощь.

"При отправлении со станции Подзамче дизель-поезд "Львов — Сокаль" столкнулся с электровозом. Машинист дизель-поезда получил травму ноги, также медицинская помощь оказывается 4 пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали", — написали железнодорожники.

В сети сообщили, что инцидент с поездом произошел в районе улицы Старознесенской (в восточной части Львова). Также были опубликованы фотографии с места столкновения поезда и электровоза во Львове. Видны помятые вагоны, в которых продолжает гореть свет и находятся люди. На другом фото в кадр четко попал номер вагона — 4. Неясно, кто именно и когда сделал фото, а также запечатлена ли на них та самая авария, о которой сообщила "Укрзализныця": электровоз не попал в кадр.

Видео дня

Железнодорожная авария во Львове — как выглядят вагоны после происшествия 9 октября Фото: Реальный Львов / Telegram

Авария с поездом во Львове — подробности происшествия 8 октября

Мэр Львова Андрей Садовый написал в Telegram об аварии поезда. Чиновник сообщил, что на место прибыли спасатели и пытаются извлечь машиниста, которого зажало после столкновения.

Садовый опубликовал две новые фотографии с места событий во Львове. На одной из них — мужчина в железнодорожной форме, которого опускают через окно на руки спасателям.

Авария с поездом во Львове — машиниста вытаскивают из кабины, 8 октября Фото: Андрtй Садовой / Telegram

Еще одно фото на канале Садового — снимок, на котором отчетливо видно столкновение электровоза и поезда.

Авария с поездом во Львове — поезд и электровоз, 8 октября Фото: Андрtй Садовой / Telegram

В сети можно найти информацию о дизель-поездах (электричках), курсирующих по маршруту "Львов—Сокаль". В частности, есть электричка № 6056, которая отбыла со станции "Львов" в 20:27, а на станции "Подзамче" должна была прибыть около 20:37 (информация об аварии появилась в 21:20). Ориентировочно можно оценить, что возможное количество пассажиров — около 300-400 человек (при полной загрузке и если это электричка из четырех вагонов типа ДР1А).

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