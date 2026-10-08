Потрощило вагони: у Львові сталась аварія з пасажирським потягом, є постраждалі (фото, відео)

У Львові сталась аварія з пасажирським потягом "Укрзалізниці", повідомили у мережі. Є постраждалі. На фото та відео з місця подій — пошкоджені вагони та люди, які ходять навколо.

Інформація про аварію потягом у Львові о 21:20 9 жовтня опублікували у місцевому пабліку "Львів реальний". "Укрзалізниця" повідомила, що електровоз зіштовхнувся з дизель-поїздом "Львів-Сокаль", поранено машиніста і також знадобилась допомога пасажирам.

"Під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд Львів — Сокаль припустився зіткнення із електровозом. Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали", — написали залізничники.

У мережі написали, що інцидент з потягом стався у районі вулиці Старознесенської (у східній частині Львова). Також опублікували фото з місця зіткнення потягу та електровоза у Львові. Бачимо зім'яті вагони, в яких продовжує горіти світло та перебувають люди. На іншому фото у кадр чітко потрапив номер вагона — 4. Не ясно, хто саме та коли зробив фото та чи на них та сама аварія, про яку повідомила "Укрзалізниця": електровоз не потрапив у кадр.

Видео дня

Аварія потягів у Львові — як виглядають вагони після інциденту 9 жовтня Фото: Реальний Львів / Telegram

Аварія з потягом у Львові — деталі інциденту 8 жовтня

Міський голова Львова Андрій Садовий написав у Telegram про аварію потягу. Посадовець повідомив, що на місце прибули рятувальники та намагаються витягнути машиніста, якого затисло після зіткнення.

Садовий опублікував нові два фото з місця подій у Львові. На одному з них — чоловік у залізничній формі, якого опускають через вікно на руки рятувальникам.

Аварія з потягом у Львові — машиніст, якого витягують з кабіни, 8 жовтня Фото: Андрій Садовий / Telegram

Ще одне фото у каналі Садового — кадр, на якому чітко видно зіткнення електровоза та потягу.

Аварія з потягом у Львові — потяг та електровоз, 8 жовтня Фото: Андрій Садовий / Telegram

У мережі можна відшукати інформацію про дизель-потяги (електрички), які курсуються маршрутом "Львів-Сокаль". Зокрема, є електричка №6056, яка вийшла зі станції "Львів" о 20:27, а на станції "Підзамче" мала опинитись близько 20:37 (інформація про аварію з'явилась о 21:20). Орієнтовно можна оцінити, що можлива кількість пасажирів — близько 300-400 осіб (при усіх зайнятих місцях і якщо це електричка з чотирьох вагонів типу ДР1А).

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші аварії з потягами в Україні. Один з інцидентів стався на Вінниччині — зіштовхнулись тепловоз і Інтерсіті+: пасажири та залізничники не постраждали.

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