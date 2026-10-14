Под Харьковом мужчина застрелил 5 военнослужащих из автомата: полиция ищет стрелка, — СМИ

В Харьковской области неизвестный мужчина открыл стрельбу и убил пятерых военнослужащих, сообщила пресс-служба полиции. Среди версий — нападением мог совершить российский военнопленный, открывший огонь во время побега.

Информация о стрельбе под Харьковом появилась в сети около 11:50. Неизвестно, как звали погибших военных и почему злоумышленник открыл огонь.

Пресс-секретарь управления медиаконтента, подполковник полиции Виктория Пономарева сообщила, что стрельба в Харьковской области произошла 13 октября. По данным правоохранительных органов, неизвестный открыл огонь из автомата и скрылся с места преступления. Информация о преступлении внесена в Единый реестр: речь идет о преступлении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Если суд признает стрелка виновным, то он может оказаться за решеткой на срок от 10 до 15 лет или на пожизненный срок.

Видео дня

Нападение на военных — что известно о перестрелке под Харьковом

На странице и на других ресурсах ГУ Нацполиции в Харьковской области пока не найдено информации о нападении на военных в Харьковской области.

Обновление 12:30 — медиа "Суспильне" сообщило подробности стрельбы в Харьковской области. Журналисты получили информацию от собственных источников в полиции. Выяснилось, что нападение произошло около 16:00 13 октября в селе Кутузовка. Нападавший — человек в гражданской одежде, который стрелял по бойцам 72-й отдельной механизированной бригады. В тот же день стало известно о перестрелке и ранении одного военнослужащего в селе Момотово.

В материале описано, как происходило нападение. Сначала злоумышленник застрелил одного военного, затем открыл огонь по дому, где находились остальные. Среди возможных версий — стрелком может быть российский солдат, сбежавший из плена. Отметим, что полиция пока не комментировала версию о побеге российского военнопленного.

СМИ писали о ряде нападений на военных, о которых стало известно в 2026 году. Один из таких инцидентов произошел, например, в июле в Виннице. Выяснилось, что мужчина напал с ножом на военнослужащего: пострадавшего доставили в больницу, а нападение произошло в помещении центра комплектования. Аналогичная ситуация — в апреле в Харькове. Как сообщила полиция, мужчина набросился с ножом на военнослужащего ТЦК и ранил его в живот. Нападавший скрылся с места происшествия, а правоохранители не сообщили, было ли задержание.

Новость дополняется…