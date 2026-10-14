Під Харковом чоловік застрелив 5 військовослужбовців з автомата: поліція шукає стрільця, — ЗМІ

У Харківській області невідомий чоловік почав стрілянину та убив п'ятьох військовослужбовців, повідомила пресслужба поліції. Серед версій — нападником може бути російський полонений, який відкрив вогонь під час втечі.

Інформація про стрілянину під Харковом з'явилась у мережі близько 11:50. Не відомо, як звали загиблих військових та чому зловмисник почав стріляти.

Речниця управління медіаконтенту, підполковниця поліції Вікторія Пономарьова повідомила, що стрілянина на Харківщині сталась 13 жовтня. Згідно з даними правоохоронців, невідомий відкрив вогонь з автомата та утік з місця злочину. Інформацію про злочин внесли до Єдиного реєстру: ідеться про злочин за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. Якщо суд визнає вину стрільця, то він може опинитись за ґратами на термін 10-15 років або на довічний термін.

Напад на військових — що відомо про стрілянину під Харковом

На сторінці та на інших ресурсах ГУ Нацполіції у Харківській області поки не відшукалось інформації про напад на військових на Харківщині.

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Оновлення 12:30 — медіа "Суспільне" розповіло деталі стрілянини у Харківській області. Журналісти отримали інформацію від власних джерел у поліції. З'ясувалось, що напад стався близько 16:00 13 жовтня у селі Кутузівка. Нападник — людина у цивільному, яка стріляла по бійцях 72 окремої механізованої бригади. Того ж дня стало відомо про стрілянину та поранення одного військовослужбовця у селі Момотове.

У матеріалі описали, як відбувався напад. Спершу зловмисник застрелив одного військового, потім відкрив вогонь по будинку, де перебували інші. Серед можливих версії — стрільцем може бути російський солдат, який втік з полону. Наголосимо, поліція поки не коментувала версію про втечу військовополоненого росіянина.

Медіа писали про низку нападів на військових, про які стало відомо у 2026 році. Один з таких інцидентів стався, наприклад, у липні у Вінниці. З'ясувалось, що чоловік напав з ножем на військовослужбовця: постраждалого відправили до лікарні, а напад стався у приміщенні терцентру комплектування. Аналогічна ситуація — у квітні у Харкові. Як повідомила поліція, чоловік кинувся з ножем на військового ТЦК та поранив його у живіт. Нападник втік з місця подій, а правоохоронці не інформували, чи було затримання.

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