Одно изменение в формуле – и наркотик уже "легальный": в Украине запретили целые группы "синтетики"

В Украине изменили список запрещенных веществ. Раньше каждое новое соединение вносили в перечень отдельно, и пока шла эта процедура, наркодилеры успевали продать партию совершенно законно.

Наркоторговцы в Украине больше не смогут обходить закон, создавая новые синтетические наркотики на основе запрещенных веществ. Государство переходит к контролю не только отдельных психоактивных веществ, но и целых групп их производных. Об этом в своём Facebook и блоге OBOZ.ua написал заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

Речь идет о постановлении Кабинета Министров № 1213 от 2 октября 2026 года, которым был изменен список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утверждённый постановлением № 770. Под государственный контроль теперь подпадают производные шести основных химических групп — синтетических каннабиноидов, фентанила, катинона, фенилэтамина, триптамина и нитазена.

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Контроль автоматически распространяется на соединения с определёнными структурными признаками, поэтому вносить в перечень каждую новую формулу отдельно больше не требуется. Чтобы привлечь продавца к ответственности, полиции достаточно заключения экспертизы о принадлежности вещества к одной из контролируемых групп. В то же время, отмечает Небитов, постановление не признает наркотиком автоматически любое новое соединение: решающими остаются соответствие критериям, результаты исследования и требования закона.

Контроль распространили на производные шести химических групп

Почему лазейка действовала годами

Когда государство запрещало очередное вещество, лаборатории изменяли его структуру, добавляя или заменяя отдельные атомы. Для организма эффект оставался прежним или становился ещё более опасным, однако формально возникало другое соединение — и оно поступало на рынок под новым названием.

Процедура запрета одной формулы обычно длилась от нескольких месяцев до года: проект согласовывают Минздрав, Гослекслужба, МВД, Нацполиция, Минфин, Гостаможна служба, Минэкономики, Офис генерального прокурора и Минюст, отдельно проводится общественное обсуждение продолжительностью не менее 30 дней, после чего требуется заключение Государственной регуляторной службы. Все это время продукт продавался на законных основаниях.

Контроль распространили на производные шести химических групп

Дело U-420

Полиция ликвидировала сеть магазинов U-420, которые работали под видом сувенирных лавок, а на самом деле торговали синтетическим каннабисом в виде джойнтов. Были закрыты 105 торговых точек, места производства и фасовки, задержаны организаторы.

Параллельно сетью заинтересовались журналисты-расследователи: они приобрели продукцию в трёх киевских наркошопах и передали её в частную лабораторию и Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД. В образцах обнаружили синтетический каннабиноид ADB-4en-PINACA.

По словам Небитова, эта закупка не могла служить доказательством наркоторговли. Согласно материалам самих журналистов, она состоялась 2 февраля 2026 года, тогда как постановление Кабмина № 146 от 5 февраля внесло ADB-4en-PINACA в перечень контролируемых веществ и вступило в силу только 7 февраля. Запрет на это вещество, как отмечает чиновник, инициировали Нацполиция и МВД. Запрос в Минздрав направили ещё в сентябре 2025 года, во время подготовки спецоперации.

Контроль распространили на производные шести химических групп

О давлении на сотрудников правоохранительных органов

Кроме того, чиновник заявил о попытках повлиять на общественное мнение и дискредитировать полицию — с помощью угроз, проплаченных информационных площадок, подконтрольных Telegram-каналов и отдельных блогеров. Конкретных имен, изданий или каналов он не назвал.

"Сделать Украину удобным наркорынком для злоумышленников не удастся — ни за деньги, ни под давлением, ни с помощью грязной кампании в СМИ", — написал Небитов.

Он добавил, что принятие одного документа не завершает работу: необходимы постоянный мониторинг новых психоактивных веществ, взаимодействие с экспертными учреждениями и международное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что заявление бывшего командира батальона о подброченной ему "траве" подтвердилось в деталях. Следователи ГБР установили не только круг причастных, но и точное количество подброченных веществ, а также всю цепочку спланированной провокации.

Кроме того, Национальная полиция разоблачила крупный наркосиндикат "Химпром" с разветвленной структурой, действовавший как в Украине, так и за рубежом. Его лидером оказался гражданин России, который координировал преступную деятельность удаленно, находясь за пределами страны.