Бронирование с 1 ноября: что изменится для предприятий и как проверить свою отсрочку

Предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики больше не смогут сохранить весь штат: предельный уровень будет снижен до 95 процентов. Остальным критически важным компаниям останется половина сотрудников, а увеличить квоту сможет только новый Координационный центр.

Компании оборонно-промышленного комплекса и энергетики, которые сегодня бронируют всех военнообязанных сотрудников, вскоре лишатся этой возможности: предельный уровень для них снизят до 95%. Это лишь одно из трех изменений в порядке бронирования, о которых правительство объявило в конце октября, и они коснутся большинства компаний. Подробности в комментарии УНИАН объяснила адвокат, руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрижакова.

По состоянию на 27 октября правительство объявило о пересмотре критериев, по которым предприятия признаются критически важными, об ограничении максимальной квоты бронирования для оборонной промышленности и энергетики, а также о создании Координационного центра. Именно этот орган будет рассматривать вопросы об увеличении квоты свыше 50% и давать рекомендации относительно критичности компаний.

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Кроме того, правительство планирует ввести механизм полного, 100-процентного бронирования, но только для предприятий, выполняющих определенные мобилизационные обязательства, например, государственный оборонный заказ. Параметры такого механизма Минобороны и Минэкономики должны разработать до 1 декабря.

Сколько сотрудников можно будет забронировать

Общее правило для предприятий жизненно важных отраслей остается неизменным — до 50 % военнообязанных работников, и для превышения этого предела требуется согласование с Координационным центром. Для оборонно-промышленного комплекса и энергетики лимит установят на уровне 95%, тогда как сейчас такие компании бронируют весь штат.

При расчете квоты учитываются военнообязанные. По информации Минэкономики, работники с отсрочками по другим законным основаниям также войдут в общее количество забронированных, от которого рассчитывается квота. Если человек работает по совместительству у нескольких работодателей, в квоте его учтут только по одному месту работы.

От чего будет зависеть статус критичности

Сами критерии правительство пересмотрит в течение 10 дней после вступления изменений в силу, а обновленные правила согласует с Координационным центром. Решающим, по словам адвоката, будет реальная роль предприятия в обороне, работе критически важной инфраструктуры, экономике и жизнедеятельности населения — например, управляющая компания городского района такой статус безусловно должна получить.

В то же время пока невозможно однозначно сказать, кто именно получит бронирование по новым правилам, ведь перечень сфер и профессий будет формироваться постепенно.

Что делать работодателям

Бронированием занимаются не сами сотрудники, а компании. Прежде всего руководителям и бухгалтерам следует проверить, не истек ли срок действия решения о критическом статусе и на каком основании его присвоили. Именно из-за не обновленного статуса бронирование чаще всего "срывается".

Когда окончательные изменения будут опубликованы, предприятию придётся проверить соответствие новым отраслевым и региональным критериям и, при необходимости, подготовить подтверждающие документы. Также необходим аудит воинского учета: актуальность данных о работниках, форма трудовых отношений, имеющиеся отсрочки и правильный расчет квот. Списки на бронирование или его продление подаются через портал "Дія". Работник может проверить свою отсрочку в приложении "Резерв+" — там отображается факт её предоставления и срок действия.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде нет законопроектов о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет или о призыве женщин. В то же время обсуждаются изменения для мужчин старшей возрастной группы, для которых может быть снижен верхний предел призыва.

Также сообщалось, что народный депутат Юлия Яцик убеждена, что парламентарии и президент не должны быть освобождены от военной службы. Она пыталась отменить этот запрет, однако в Раде ей ответили, что без депутатов принимать законы будет некому, а страну ждет коллапс.