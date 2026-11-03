"Недопустимо для государства": Буданов пообещал наказание за события в Петропавловской Борщаговке

События в Петропавловской Борщаговке под Киевом глава Офиса президента Кирилл Буданов назвал недопустимыми для государства и наносящими ущерб единству украинцев. Он пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности, однако не уточнил, кого именно имеет в виду.

Вчерашнее противостояние в Петропавловской Борщаговке под Киевом недопустимо для государства и наносит ущерб единству украинцев — особенно в условиях российской угрозы. Такую оценку дал глава Офиса президента Кирилл Буданов.

"Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и наносят ущерб единству украинцев, особенно в условиях российской угрозы. Правоохранительные органы и уполномоченные органы выясняют все детали, чтобы установить объективную и полную картину событий, принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и недопущения повторения подобного в будущем", – отметил Буданов.

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Он добавил, что совместно с силовым блоком в настоящее время ищут решения для адекватного реагирования и предотвращения провокаций. Глава ОП призвал всех украинцев "всегда руководствоваться интересами нации и государства при принятии любых решений и урегулировании конфликтных ситуаций".

Кого именно коснется обещанная ответственность, в заявлении не указано.

Ранее сообщалось, что конфликт возле частного дома в Петропавловской Борщаговке разгорелся 2 ноября. Его причиной стало распространение в соцсетях слухов о якобы существующей "палате пыток" и незаконном удержании около сорока человек. Впоследствии выяснилось, что по этому адресу расположен временный пункт дислокации подразделения Национальной гвардии, куда доставляют военнообязанных, мобилизованных через ТЦК.

Четверо пострадавших были доставлены в больницу, однако толпа не разошлась. По сообщениям Espreso TV с места событий, люди у ворот бросали яйца в здание и скандировали "позор", представители полиции диалога отвечали криками, а также сообщалось о применении слезоточивого газа.