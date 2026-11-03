"Неприпустимі для держави": Буданов пообіцяв покарання за події у Петропавлівській Борщагівці

Події в Петропавлівській Борщагівці під Києвом керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав неприпустимими для держави й такими, що шкодять єдності українців. Він пообіцяв, що винних притягнуть до відповідальності, проте не уточнив, кого саме має на увазі.

Учорашнє протистояння в Петропавлівській Борщагівці під Києвом неприпустиме для держави й шкодить єдності українців – особливо перед лицем російської загрози. Таку оцінку дав керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Учорашні події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози. Правоохоронці та уповноважені органи зʼясовують усі деталі, щоб встановити обʼєктивну й повну картину подій, вжити необхідних заходів для притягнення до відповідальності винних і недопущення повторення такого в майбутньому", – зазначив Буданов.

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Він додав, що разом із силовим блоком зараз шукають рішення для адекватної реакції та запобігання провокаціям. Усіх українців очільник ОП закликав "завжди керуватися інтересами нації та держави під час ухвалення будь-яких рішень і владнання конфліктних ситуацій".

Кого саме стосуватиметься обіцяна відповідальність, у заяві не сказано.

Раніше повідомлялося, що конфлікт біля приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада. Його спричинило поширення в соцмережах чуток про нібито "катівню" та незаконне утримання близько сорока людей. Згодом з'ясувалося, що за цією адресою розташований тимчасовий пункт дислокації підрозділу Національної гвардії, куди доставляють військовозобов'язаних, мобілізованих через ТЦК.

Четверо травмованих потрапили до лікарні, однак натовп не розійшовся. За повідомленнями Espreso TV з місця події, люди під воротами кидали яйця в будинок і скандували "ганьба", представники поліції діалогу відповідали криком, а також ішлося про розпилення газу.