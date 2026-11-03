Скандал с бойцами Нацгвардии под Киевом: ГБР возбудило уголовное дело

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту превышения служебных полномочий в связи со столкновениями возле дома в Петропавловской Борщаговке. Там временно удерживались военнослужащие Национальной гвардии, вернувшиеся после самовольного оставления части.

По предварительным данным, конфликт возник после того, как в социальных сетях появилась информация о якобы незаконном задержании военнослужащих. Это привело к скоплению граждан у стен здания, которое впоследствии переросло в столкновения с возможным применением оружия и повреждением служебных автомобилей полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР совместно с прокуратурой, полицией и Офисом военного омбудсмена уже провели первоочередные следственные действия на месте происшествия. В рамках расследования по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины правоохранители установят обстоятельства пребывания бойцов в доме, проверят заявления о возможном принуждении в их отношении, а также выяснят причины и ход столкновений.

Видео дня

В ведомстве подчеркнули, что вокруг этой ситуации распространяется немало противоречивых и неподтвержденных версий, поэтому призвали СМИ и общественность воздерживаться от преждевременных выводов. ГБР обещает обеспечить объективное расследование, дать правовую оценку всем участникам событий и в дальнейшем информировать о ходе дела.

Ранее сообщалось, что конфликт возле частного дома в Петропавловской Борщаговке разгорелся 2 ноября. Его причиной стало распространение в соцсетях слухов о якобы существующей "палате пыток" и незаконном удержании около сорока человек. Впоследствии выяснилось, что по этому адресу расположен временный пункт дислокации подразделения Национальной гвардии, куда доставляют военнообязанных, мобилизованных через ТЦК.

Четверо пострадавших были доставлены в больницу, однако толпа не разошлась. По сообщениям Espreso TV с места событий, люди у ворот бросали яйца в здание и скандировали "позор", представители полиции диалога отвечали криками, а также сообщалось о применении слезоточивого газа.