Скандал із бійцями Нацгвардії під Києвом: ДБР відкрило кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень через сутички біля будинку у Петропавлівській Борщагівці. Там тимчасово утримували військовослужбовців Нацгвардії, які повернулися після самовільного залишення частини.

За попередніми даними, конфлікт виник після того, як у соціальних мережах з’явилася інформація про нібито незаконне утримання військових. Це спричинило збір громадян під стінами будівлі, якийго згодом переріс у сутички з можливим застосуванням зброї та пошкодженням службових автомобілів поліції. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідчі ДБР спільно з прокуратурою, поліцією та Офісом військового омбудсмана вже провели першочергові слідчі дії на місці події. У межах розслідування за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України правоохоронці встановлять обставини перебування бійців у будинку, перевірять заяви про можливий примус щодо них, а також з'ясують причини та перебіг сутичок.

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У відомстві наголосили, що навколо цієї ситуації поширюється чимало суперечливих і непідтверджених версій, тому закликали медіа та громадськість утримуватися від передчасних висновків. ДБР обіцяє забезпечити об’єктивне розслідування, надати правову оцінку всім учасникам подій і надалі інформувати про перебіг справи.

Раніше повідомлялося, що конфлікт біля приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада. Його спричинило поширення в соцмережах чуток про нібито "катівню" та незаконне утримання близько сорока людей. Згодом з'ясувалося, що за цією адресою розташований тимчасовий пункт дислокації підрозділу Національної гвардії, куди доставляють військовозобов'язаних, мобілізованих через ТЦК.

Четверо травмованих потрапили до лікарні, однак натовп не розійшовся. За повідомленнями Espreso TV з місця події, люди під воротами кидали яйця в будинок і скандували "ганьба", представники поліції діалогу відповідали криком, а також ішлося про розпилення газу.