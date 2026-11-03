Скандал с военными под Киевом: задержали женщину, приехавшую на "скорой", — Буданов

Правоохранители задержали Валентину Молодую, которая 2 ноября в Петропавловской Борщаговке устроила скандал, заявив о наличии "заложников" в здании и представившись врачом. Впоследствии выяснилось, что ещё до начала провокации женщина вместе с водителем провела разведку местности, используя приобретённый ею автомобиль скорой помощи.

О подробностях задержания и хронологии событий рассказал в своем комментарии глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, пишет ТСН.

"Это сложная ситуация. Я считаю, что нужно воздержаться от субъективных оценок. Что я могу сказать в целом, ну, например, один очень интересный факт. Я понимаю, что люди были возмущены, но были и факты провокации. Например, с чего всё это началось? Один человек, надев по какой-то причине форму медицинского персонала и приобретя перед этим автомобиль скорой помощи, со своим водителем как минимум за три суток до этого провёл, скажем так, разведку этого объекта. Все это зафиксировано и так далее", — отметил глава Офиса президента.

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При осмотре телефона задержанной правоохранители обнаружили фотографии и переписку, подтверждающие, что действия были заранее спланированы.

"Есть переписка с некоторыми телеграм-каналами, которые начали массово рассылать эту информацию. Я до конца не знаю, с какой целью это делалось — то ли из личных мотивов, чтобы поднять свой рейтинг, то ли чтобы заработать немного денег, — но возникает вопрос, кто же платит деньги за такие услуги. Или, возможно, всё-таки — с немного иной, антигосударственной целью", — подчеркнул Буданов.

В то же время он отметил, что, хотя этот инцидент носит признаки провокации, он также свидетельствует о наличии напряженности в обществе. В настоящее время женщина задержана.

Что произошло на Борщаговке

Во время инцидента Валентина Молода представилась врачом и владелицей клиники "Мед-Престиж". Однако, по данным "Следство.Инфо" и базы данных YouControl, это не соответствует действительности: учреждение не работает с 2023 года, а специализированный автомобиль был продан в 2024 году. На сегодняшний день она возглавляет центр пластической хирургии, несколько общественных организаций и районную федерацию дзюдо. По данным полиции Киевской области, именно её заявления — слухи о том, что внутри здания удерживают людей, — спровоцировали беспорядки.

Скандал разразился 2 ноября после появления в сети сообщений о том, что в подвале частного дома удерживают около 40 человек. Протестующие окружили здание.

Командующий Национальной гвардией Украины (НГУ) Александр Пивненко пояснил, что это помещение использовалось НГУ для временного размещения мобилизованных лиц перед их отправкой в учебные центры. Он опроверг заявления о пытках и сообщил, что лично контролирует ход внутреннего расследования.

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий военнослужащими, чтобы дать правовую оценку действиям всех сторон, вовлеченных в конфликт.

Напомним, Фокус выяснил, насколько законны такие пункты размещения, почему военные оказываются в них на целые месяцы и кто несет ответственность за то, что происходит за закрытыми дверями.

Кроме того, мы писали, что Буданов заявил: события в Петропавловской Борщаговке произошли не без "внешнего влияния".