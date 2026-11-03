"Произошли не без влияния": Буданов выступил с заявлением о событиях в Петропавловской Борщаговке

Правоохранительные и контролирующие органы начали объективное расследование событий в Петропавловской Борщаговке, произошедших под внешним воздействием.

Все причастные лица и инициаторы инцидента будут установлены и привлечены к ответственности, а внутри силовых структур будут сделаны соответствующие выводы. Об этом в своём посте сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

"Уже точно известно, что вчерашние события в Петропавловской Борщаговке произошли не без постороннего влияния. Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, так же как будут сделаны выводы внутри силовых структур. Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали объективное расследование", — отметил глава Офиса президента.

Видео дня

Кирилл Буданов также подчеркнул недопустимость любых противоправных действий в стране и призвал общество к ответственности.

"Никто не имеет права действовать произвольно. Каждый из нас должен помнить: главная опора существования Украины сейчас — это наши Силы обороны. Давайте уважать их ежедневный подвиг и будем ответственными в своих решениях", — подчеркнул Буданов.

Напомним, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту превышения служебных полномочий в связи со столкновениями возле дома в Петропавловской Борщаговке. Там временно удерживались военнослужащие Нацгвардии, вернувшиеся после самовольного оставления части.

Кроме того, четверо пострадавших были доставлены в больницу, однако толпа не разошлась. По сообщениям Espreso TV с места событий, люди у ворот бросали яйца в здание и скандировали "позор", представители полиции диалога отвечали криками, а также сообщалось о применении слезоточивого газа.