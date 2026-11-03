"Відбулися не без впливу": Буданов зробив заяву про події у Петропавлівській Борщагівці

Правоохоронні та контролюючі органи розпочали об’єктивне розслідування подій на Петропавлівській Борщагівці, які відбулися під зовнішнім впливом.

Усі причетні особи та ініціатори інциденту будуть встановлені та притягнуті до відповідальності, а всередині силових структур зроблять відповідні висновки. Про це у своєму дописі повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Уже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Конкретні особи та ініціатори цих подій обов’язково будуть встановлені й покарані, так само як будуть зроблені висновки всередині силових структур. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об’єктивне розслідування", — зазначив очільник Офісу президента.

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Кирило Буданов також наголосив на недопустимості будь-яких протиправних дій у країні та закликав суспільство до відповідальності.

"Ніхто не має права чинити свавілля. Кожен з нас має пам’ятати: головна опора існування України зараз – це наші Сили оборони. Поважаємо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях", — підкреслив Буданов.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень через сутички біля будинку у Петропавлівській Борщагівці. Там тимчасово утримували військовослужбовців Нацгвардії, які повернулися після самовільного залишення частини.

Крім того, четверо травмованих потрапили до лікарні, однак натовп не розійшовся. За повідомленнями Espreso TV з місця події, люди під воротами кидали яйця в будинок і скандували "ганьба", представники поліції діалогу відповідали криком, а також ішлося про розпилення газу.