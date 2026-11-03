Скандал із військовими під Києвом: затримали жінку, яка приїхала на "швидкій", — Буданов

Правоохоронці затримали Валентину Молоду, яка 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці здійняла скандал із заявами про "заручників" у будівлі та представлялася лікаркою. Згодом з’ясувалося, що ще до початку провокації жінка разом із водієм провела розвідку місцевості, використовуючи придбаний нею автомобіль швидкої допомоги.

Про деталі затримання та хронологію подій розповів у коментарі керівник Офісу президента України Кирило Буданов, пише ТСН.

"Це складна ситуація. Я вважаю, що потрібно утриматись від суб’єктивних оцінок. Те, що можу сказати на загал, ну, до прикладу, дуже цікавий факт. Я розумію, що люди були збурені, але і були факти провокації. До прикладу, з чого це все почалося? Одна особа, надівши для чогось форму медичного персоналу і придбавши перед цим автомобіль медичної допомоги, зі своїм водієм за мінімум три доби до цього провела, скажімо так, розвідку цього об’єкта. Це все відфіксовано і так далі", — зазначив керівник Офісу президента.

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Під час огляду телефону затриманої правоохоронці виявили фотографії та листування, які підтверджують, що дії були сплановані заздалегідь.

"Є переписка з певними телеграм-каналами, які розпочали масово на цю розсилку. Я не знаю до кінця, з якою метою це робилось — або з особистих мотивів, підняти свій рейтинг, чи заробити певні гроші, — але буде питання, хто ж такі гроші за такі послуги платить. Чи, можливо, все ж таки — з трошки іншою, антидержавницькою метою", — підкреслив Буданов.

Водночас він зауважив, що, хоча цей інцидент має ознаки провокації, він також свідчить про наявність напруги в суспільстві. Наразі жінку затримано.

Що сталось на Борщагівці

Під час інциденту Валентина Молода назвалася лікаркою та власницею клініки "Мед-Престиж". Однак, за даними Слідство.Інфо та бази даних YouControl, це не відповідає дійсності: заклад не працює з 2023 року, а спеціалізований автомобіль був проданий у 2024 році. На сьогодні вона очолює центр пластичної хірургії, кілька громадських організацій та районну федерацію дзюдо. За даними поліції Київської області, саме її твердження — чутки про те, що всередині будівлі утримують людей, — спровокували заворушення.

Скандал спалахнув 2 листопада після появи в мережі повідомлень про те, що в підвалі приватного будинку утримують близько 40 осіб. Протестувальники оточили будівлю.

Командувач Національної гвардії України (НГУ) Олександр Півненко пояснив, що це приміщення використовувалося НГУ для тимчасового розміщення мобілізованих осіб перед їх відправленням до навчальних центрів. Він спростував заяви про катування та повідомив, що особисто контролює хід внутрішнього розслідування.

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень військовослужбовцями, щоб надати правову оцінку діям усіх сторін, залучених до конфлікту.

Нагадаємо, Фокус з'ясував, наскільки законними є такі пункти розміщення, чому військові опиняються в них на місяці та хто відповідає за те, що відбувається за зачиненими дверима.

Крім того, ми писали, що Буданов заявив: події в Петропавлівській Борщагівці відбулися не без "зовнішнього впливу".