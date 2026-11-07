Снег, град и ледяной дождь: какая погода встретила субботу в украинских городах (видео)

Первый снег этой осенью покрыл сразу несколько крупных городов — от Кривого Рога и Днепра до Харькова, Чернигова и Киева. Местами вместо него выпал град и ледяной дождь, а на трассе в Кропивницкий разразилась метель. Синоптики предупреждают об обледенении.

Зимние снимки из Кривого Рога, Харькова, Чернигова, Киева и Днепра заполонили соцсети — Украину накрыл первый снег. Осадки различной интенсивности дошли и до западных областей.

В Днепре утром прошел снегопад, который оказался кратковременным: впоследствии снег сменился дождем. На дорогах Днепропетровской области ситуация значительно сложнее — трассы в направлении от Кривого Рога до Кропивницкого заносит метель.

В Харькове и Чернигове первые заснеженные пейзажи появились как в пригородах, так и в городских кварталах — пользователи публикуют фото заснеженных автомобилей. Осадки также фиксируются в Киевской, Винницкой, Хмельницкой областях и в Карпатах. А в Черкассах и в Сумской области вместо снега выпали град и ледяной дождь.

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В ближайшие дни погодные условия будут ухудшаться, предупреждают синоптики. Ночная температура может опуститься до шести градусов мороза, а на дорогах ожидается гололед. Водителей призывают быть осторожными и не откладывать замену летних шин на зимние.

Ранее сообщалось, что в первой половине ноября температура будет колебаться: до конца этой недели она будет постепенно снижаться, однако уже в начале следующей недели наступит неожиданное потепление.

Также сообщалось, что после относительно тёплого октября ноябрь в Украине будет холодным. Дожди в ближайшее время сменятся мокрым снегом, а столбики термометров опустятся до минус пяти градусов. Какой будет погода в начале ноября, выяснял "Фокус".