Сніг, град і крижаний дощ: якою погодою зустріли суботу українські міста (відео)

Перший сніг цієї осені накрив одразу кілька великих міст – від Кривого Рогу та Дніпра до Харкова, Чернігова й Києва. Подекуди замість нього випав град і крижаний дощ, а на трасі до Кропивницького розгулялася хуртовина. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Зимові кадри з Кривого Рогу, Харкова, Чернігова, Києва та Дніпра заполонили соцмережі – Україну накрив перший сніг. Опади різної інтенсивності дійшли і до західних областей.

У Дніпрі снігопад пройшов зранку й виявився короткочасним: згодом сніг перейшов у дощ. Значно складніше на дорогах Дніпропетровщини – траси в напрямку від Кривого Рогу до Кропивницького замітає хуртовина.

У Харкові та Чернігові перші засніжені краєвиди зʼявилися і в передмістях, і в міських кварталах – користувачі публікують фото припорошених автівок. Опади також фіксують на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та в Карпатах. А в Черкасах і на Сумщині замість снігу випали град і крижаний дощ.

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Погодні умови найближчими днями погіршуватимуться, попереджають синоптики. Нічна температура може опуститися до шести градусів морозу, а на дорогах очікується ожеледиця. Водіїв закликають бути обережними й не відкладати заміну літньої гуми на зимову.

Раніше повідомлялося, що в першій половині листопада температура коливатиметься: до кінця цього тижня вона поступово знижуватиметься, однак уже на початку наступного настане несподіване потепління.

Також повідомлялося, що після відносно теплого жовтня листопад в Україні буде холодним. Дощі найближчим часом зміняться мокрим снігом, а стовпчики термометрів опустяться до мінус пʼяти градусів. Якою буде погода на початку листопада, зʼясовував "Фокус".