"Землетрясение" или взрывы в Украине: трясло в Виннице, Днепре, Киеве и области, что известно

Жители Житомира, Винницы, Киева и Киевской области пожаловались на дрожь домов, которые могли произойти из-за землетрясения и взрывов. Инцидент зафиксировали около 0:30 в ночь на 10 ноября.

О возможном землетрясении в Украине сообщило медиа "24 канал", ссылаясь на сообщения в региональных пабликах и на порталы сейсмологов. Люди жаловались на дрожь домов, а перед этим писали о взрывах. Данные сейсмологов показали слабые землетрясения недалеко от Украины — в Турции: данные о сейсмологической активности на украинской территории не отыскались. Фокус собрал информацию о ночном инциденте.

Медиа опубликовало скриншоты с серией жалоб на предполагаемое землетрясение. При этом заметили, что слышали громкие взрывы и сотрясения: сообщения появились в 0:29. В материале указано, что аналогичные сообщения поступили, кроме Житомира, еще из Винницы, Киева и даже Днепра.

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Землетрясение в Украине — жалобы на сотрясения и дрожь 10 ноября Фото: 24 канал

Землетрясение в Украине — сообщение о взрывах в Житомире 10 ноября Фото: Скриншот

В информационном Telegram-канале создали инфографику, на которой обозначили областные центры с сообщениями о землетрясении. При этом местные власти не информировали ни о каких инцидентах.

Землетрясение в Украине — жалобы о сотрясениях и дрожаниях 10 ноября Фото: "Всевидящее око" / Telegram

Тем временем в полночь Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки дронов ВС РФ. Сигнал "желтой" воздушной тревоги раздавался в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. Информации о взрывах или попаданиях не поступало.

Землетрясение в Украине — что известно

На портале Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) отсутствуют сообщения о землетрясении в Украине, которое могло произойти около 0:29-0:30. Ближайший регион, в котором зафиксировали сотрясения, это запад Турции.

Землетрясение в Украине — данные EMSC в ночь на 10 ноября Фото: Скриншот

Последняя информация о землетрясении в Украине, согласно данным сейсмологов, — это инцидент 30 октября 2026 года, когда эпицентр локализовался в точке с координатами 49.530, 34.400 на глубине 8 км, магнитуда 3,2 по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Украины: данных за 10 ноября нет. Кроме того, отсутствует информация о землетрясении на портале американских сейсмологов USGS.

Согласно данным EMSC, самая активная сейсмологическая зона Украины — это Карпаты и, ориентировочно, Полтавщина. Впрочем, отмечена небольшая активность и в центральных регионах. Например, 15 декабря 2023 года трясло в точке 50.300, 28.460 на глубине 5 км между Житомиром и Винницей, 4 апреля 2025 — в точке 50.280, 27.410 на глубине 1 км между Житомиром и Полонное и т.д.

Землетрясение в Украине — зоны сейсмической активности Фото: emsc.eu

Отметим, Фокус писал о других землетрясениях в Украине, которые фиксировались сейсмологами. Например, 2 февраля 2026 зафиксировали толчки в Днепре, Запорожье и в Донецкой области. Люди сообщили в местных пабликах о качаниях и сотрясениях домов, которые ощущались на верхних этажах. По данным EMSC, в тот же день произошло землетрясение в Крыму магнитудой 4,8 балла.

Напомним, в августе 2024 года директор Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Александр Кендзера рассказал, в каких регионах Украины могут произойти землетрясения и когда их ждать.