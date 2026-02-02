В ряде регионов Украины зафиксировали землетрясение: дома жителей начали шататься, детали

В понедельник, 2 февраля, в нескольких регионах Украины зафиксировали землетрясение. Жители сообщали, что во время события их дома начали шататься, а некоторые чувствовали легкую дрожь на высоких этажах.

Как сообщают местные Telegram-каналы, во время землетрясения были замечены колебания в Днепре, Запорожье и в Донецкой области. В комментариях под публикациями многие пользователи подтверждали, что почувствовали толчки. Некоторые отмечали, что легкое колебание продолжалось несколько секунд, а у кого-то в доме даже зашатались предметы. По словам местных, особенно ощутимыми колебания были на высоких этажах дома.

Комментарии под публикацией о землетрясении "Трухи Украины" Фото: Скриншот

Более того, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в этот же день, 2 февраля, около 12:47 по местному времени в Крыму зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 балла. Эпицентр располагался на глубине 10 км, примерно в 78 км к западному северо-западу от Керчи и 35 км к северо-западу от Щелкино.

Кроме того, Telegram-канал "Крымский ветер" уточнил, что толчки оказались сильнее: магнитуда составила 5,1 балла, а эпицентр залегал на глубине 35 км, в 80 км от Керчи. Жители Щелкино сообщали, что почувствовали значительное колебание домов — в квартирах затряслись кровати, диваны, шкафы и люстры, некоторые дверцы мебели открылись, а многие люди выбежали на улицу.

Напомним, что 20 января в Закарпатской области в районе города Мукачево ученые отследили землетрясение, которое произошло в 18:52 по киевскому времени. По шкале Рихтер, магнитуда колебаний составляла — 2,4, и они были едва ощутимыми.

Также Фокус писал, что в прошлом году в Украине с начала декабря произошло четыре землетрясения разной магнитуды. В частности, подземные толчки зафиксировали в Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях, а также в Черном море.