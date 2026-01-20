В Украине произошло землетрясение: в каком регионе зафиксировали подземные толчки (карта)

Землетрясение в Украине зафиксировано учеными в 18:52 по киевскому времени. Подземные толчки отслежены Главным центром специального контроля.

Во вторник, 20 января, зафиксировано землетрясение в Украине. Об этом информирует пресс-служба Главного центра специального контроля.

По данным ученых, землетрясение в Украине произошло в 18:52 по киевскому времени. Подземные толчки отслежены в Закарпатской области в районе города Мукачево.

Специалисты отмечают, что землетрясение в Украине имело магнитуду 2,4 по шкале Рихтера. Координаты источника подземных толчков — 48,44 с.ш. и 22,69 в.д.

"20 января 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе города Мукачево, Закарпатской области, магнитудой 2,4 (по шкале Рихтера), на глубине 9 км. По классификации землетрясений относится к еле ощутимым", — говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

Последнее землетрясение в Украине зафиксировано в понедельник, 19 января, в 04:26:06 в Хмельницкой области. Специалисты уточняют, что подземные толчки магнитудой 1,5 по шкале Рихтера произошли на глубине 1 км. Это землетрясение также отнесено к категории, которые не ощущаются гражданскими.

Напомним, что в декабре 2025 года было зафиксировано сразу четыре землетрясения в Украине. С начала месяца произошли подземные толчки магнитудой 1,7 в Хмельницкой области, 2,5 — в Черновицкой, 2,9 — в Тернопольской и 4,4 в Черном море. Сейсмолог Юрий Андрущенко, комментируя землетрясения в Украине, заявлял, что такая слабая сейсмическая активность характерна для украинских регионов, однако люди могут чувствовать толчки только в эпицентре землетрясений.

Также Фокус в декабре рассказывал, что в Антарктиде сотрясается ледник "Судного дня". На океаническом конце ледника Туэйтса ученые отследили сотни подземных толчков, что может привести к обрушению ледника и невероятно быстрому повышению уровня моря.