Ледник "Судного дня" в Антарктиде сотрясается: зафиксированы сотни землетрясений

До этого момента в Антарктиде было зафиксировано лишь небольшое количество ледниковых землетрясений. Однако теперь похоже все изменилось.

Ледниковые землетрясения — особый тип землетрясений, возникающих в холодных, ледяных регионах. Эти землетрясения впервые были обнаружены в северном полушарии более 20 лет назад, и, как известно, происходят, когда огромные глыбы льда падают с ледников в море, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

До сих пор в Антарктиде было обнаружено лишь очень небольшое количество таких землетрясений. Однако в новом исследовании научный сотрудник Австралийского национального университета Тхань-Сон Фам, в новом исследовании они с коллегами представили доказательства сотен подобных землетрясений, зафиксированных в Антарктиде в период с 2010 по 2023 год. Большая часть из них произошли на океаническом конце ледника Туэйтса, также известного, как ледник "Судного дня". Считается, что обрушение этого ледника может привести к невероятно быстрому повышению уровня моря.

Відео дня

Что такое ледниковые землетрясения?

По словам Фама, ледниковые землетрясения возникают, когда высокие, тонкие айсберги падают с конца ледника в океан. Когда эти айсберги переворачиваются, они сталкиваются с "материнским" ледником, а само столкновение порождает сильные механические колебания грунта. Исследователи обнаружили, что эти сейсмические волны, которые распространяются на тысячи километров от источника.

Уникальность ледниковых землетрясений в том, что они не генерируют высокочастотных сейсмических волн. Эти волны, по мнению ученых, играют жизненно важную роль в обнаружении и определении местоположения типичных сейсмических источников, таких как:

землетрясения;

вулканы;

ядерные взрывы.

Именно этим обусловлено то, что ледниковые землетрясения были обнаружены лишь сравнительно недавно, несмотря на то, что другие сейсмические источники регулярно регистрировались в течение нескольких десятилетий.

Большинство обнаруженных на данный момент ледниковых землетрясений локализованы вблизи концов ледников в Гренландии, крупнейшей ледяной шапке в северном полушарии. Однако теперь все изменилось.

Ледник "Судного дня" содрогается

Антарктида — крупнейший ледяной щит Земли, но прямые доказательства ледниковых землетрясений, вызванных опрокидыванием айсбергов, до сих пор оставались труднодоступными. Большинство предыдущих попыток обнаружения антарктических ледниковых землетрясений использовали всемирную сеть сейсмических детекторов. Но, если антарктические ледниковые землетрясения имеют гораздо меньшую магнитуду, чем в Гренландии, глобальная сеть может попросту их не обнаружить.

В новом исследовании ученые использовали сейсмические станции в самой Антарктиде и обнаружили более 360 ледниковых сейсмических событий, большинство из которых еще не включены ни в один каталог землетрясений.

Данные указывают на то, что эти землетрясения произошли вблизи двух ледников: Туэйтс и Пайн-Айленд. Ледник Туэйтс иногда называют ледником "Судного дня". Ожидается, что его обрушение приведет к резкому повышению глобального уровня моря на 3 метра.

По словам ученых, примерно две трети обнаруженных землетрясений – 245 из 362 – произошли вблизи морского конца ледника Туэйтс. Большинство из этих событий, вероятно, являются ледниковыми землетрясениями, вызванными опрокидыванием айсбергов.

Считается, что самым сильным фактором, вызывающим ледниковые землетрясения, является вовсе не годовое колебание температуры, а ускоренное движение ледяного языка ледника в сторону моря. Период ускорения движения ледяного языка был независимо подтвержден спутниковыми наблюдениями. Это ускорение, вероятно, могло быть вызвано океаническими условиями, влияние которые все еще изучено недостаточно.

Напомним, ранее мы писали о том, что ледник Судного дня тает быстрее, чем ожидалось: ученые видят лишь один способ спасти Землю.

Ранее Фокус писал о том, что ледник "Судного дня" ускоренно разрушается: Нью-Йорку и Лондону грозит потоп.