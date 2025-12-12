Льодовик "Судного дня" в Антарктиді стрясається: зафіксовано сотні землетрусів

До цього моменту в Антарктиді було зафіксовано лише невелику кількість льодовикових землетрусів. Однак тепер схоже все змінилося.

Льодовикові землетруси — особливий тип землетрусів, що виникають у холодних, крижаних регіонах. Ці землетруси вперше були виявлені в північній півкулі понад 20 років тому, і, як відомо, відбуваються, коли величезні брили льоду падають із льодовиків у море, пише Science Alert.

Досі в Антарктиді було виявлено лише дуже невелику кількість таких землетрусів. Однак у новому дослідженні науковий співробітник Австралійського національного університету Тхань-Сон Фам, у новому дослідженні вони з колегами представили докази сотень подібних землетрусів, зафіксованих в Антарктиді в період з 2010 по 2023 рік. Велика частина з них сталися на океанічному кінці льодовика Туейтса, також відомого, як льодовик "Судного дня". Вважається, що обвалення цього льодовика може призвести до неймовірно швидкого підвищення рівня моря.

Що таке льодовикові землетруси?

За словами Фама, льодовикові землетруси виникають, коли високі, тонкі айсберги падають з кінця льодовика в океан. Коли ці айсберги перевертаються, вони стикаються з "материнським" льодовиком, а саме зіткнення породжує сильні механічні коливання ґрунту. Дослідники виявили, що ці сейсмічні хвилі, які поширюються на тисячі кілометрів від джерела.

Унікальність льодовикових землетрусів у тому, що вони не генерують високочастотних сейсмічних хвиль. Ці хвилі, на думку вчених, відіграють життєво важливу роль у виявленні та визначенні місця розташування типових сейсмічних джерел, таких як:

землетруси;

вулкани;

ядерні вибухи.

Саме цим зумовлено те, що льодовикові землетруси було виявлено лише порівняно нещодавно, попри те, що інші сейсмічні джерела регулярно реєструвалися протягом кількох десятиліть.

Більшість виявлених на цей момент льодовикових землетрусів локалізовані поблизу кінців льодовиків у Гренландії, найбільшій крижаній шапці в північній півкулі. Однак тепер усе змінилося.

Льодовик "Судного дня" здригається

Антарктида — найбільший крижаний щит Землі, але прямі докази льодовикових землетрусів, спричинених перекиданням айсбергів, досі залишалися важкодоступними. Більшість попередніх спроб виявлення антарктичних льодовикових землетрусів використовували всесвітню мережу сейсмічних детекторів. Але, якщо антарктичні льодовикові землетруси мають набагато меншу магнітуду, ніж у Гренландії, глобальна мережа може просто їх не виявити.

У новому дослідженні вчені використовували сейсмічні станції в самій Антарктиді та виявили понад 360 льодовикових сейсмічних подій, більшість з яких ще не занесено до жодного каталогу землетрусів.

Дані вказують на те, що ці землетруси сталися поблизу двох льодовиків: Туейтс і Пайн-Айленд. Льодовик Туейтс іноді називають льодовиком "Судного дня". Очікується, що його обвалення призведе до різкого підвищення глобального рівня моря на 3 метри.

За словами вчених, приблизно дві третини виявлених землетрусів — 245 із 362 — сталися поблизу морського кінця льодовика Туейтс. Більшість із цих подій, імовірно, є льодовиковими землетрусами, спричиненими перекиданням айсбергів.

Вважається, що найсильнішим фактором, що викликає льодовикові землетруси, є зовсім не річне коливання температури, а прискорений рух крижаного язика льодовика в бік моря. Період прискорення руху крижаного язика був незалежно підтверджений супутниковими спостереженнями. Це прискорення, ймовірно, могло бути спричинене океанічними умовами, вплив яких все ще вивчено недостатньо.

