В Україні стався землетрус: у якому регіоні зафіксували підземні поштовхи (карта)

Землетрус в Україні зафіксовано вченими о 18:52 за київським часом. Підземні поштовхи відстежено Головним центром спеціального контролю.

У вівторок, 20 січня, зафіксовано землетрус в Україні. Про це інформує пресслужба Головного центру спеціального контролю.

За даними вчених, землетрус в Україні стався о 18:52 за київським часом. Підземні поштовхи відстежено у Закарпатській області в районі міста Мукачево.

Спеціалісти наголошують, що землетрус в Україні мав магнітуду 2,4 за шкалою Ріхтера. Координати джерела підземних поштовхів — 48,44 пн.ш. та 22,69 сх.д.

"20 січня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі міста Мукачево, Закарпатської області, магнітудою 2,4 (за шкалою Ріхтера), на глибині 9 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", — йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

Останній землетрус в Україні зафіксовано у понеділок, 19 січня, о 04:26:06 у Хмельницькій області. Спеціалісти уточнюють, що підземні поштовхи магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера стались на глибині 1 км. Цей землетрус також віднесено до категорії, які не відчуваються цивільними.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року було зафіксовано одразу чотири землетруси в Україні. Від початку місяця стались підземні поштовхи магнітудою 1,7 у Хмельницькій області, 2,5 — у Чернівецькій, 2,9 — у Тернопільській і 4,4 в Чорному морі. Сейсмолог Юрій Андрущенко, коментуючи землетруси в Україні, заявляв, що така слабка сейсмічна активність характерна для українських регіонів, однак люди можуть відчувати поштовхи лише в епіцентрі землетрусів.

