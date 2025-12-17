В Україні за пару тижнів сталося 4 землетруси: сейсмолог пояснив, чи є в цьому небезпека

В Україні від початку грудня сталося чотири землетруси різної магнітуди. За словами сейсмолога Юрія Андрущенка, слабка сейсмічна активність характерна для українських регіонів, а люди можуть трохи відчувати такі струси лише в епіцентрі.

Про специфіку землетрусів в Україні сейсмолог, начальник центру збору і обробки інформації Головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко розповів в інтерв'ю УНІАН, опублікованому 17 грудня. Від початку місяця були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 1,7 у Хмельницькій області, 2,5 — у Чернівецькій, 2,9 — у Тернопільській і 4,4 в Чорному морі.

За словами Юрія Андрущенка, ці події не пов'язані між собою і є наслідками місцевої сейсмічності та процесів у земній корі.

"Ці землетруси ні про що не свідчать. Вони відбуваються постійно. Сейсмічність регіону обумовлюється локальною та регіональною сейсмічністю", — розповів науковець.

Він пояснив, що на регіональну сейсмічність впливають підземні поштовхи в зоні Вранча — сейсмічно активній зоні в румунському повіті Вранча на стику Південних і Східних Карпат. Ці землетруси можуть впливати на всю територію України. Натомість невеликі слабкі землетруси, які відбувалися в грудні, є локальною сейсмічністю та не мають взаємного зв'язку.

Про збільшення небезпеки для території України може свідчити зростання сейсмічної активності в зоні Вранча, а локальні землетруси відбувають регулярно і люди зазвичай їх не помічають — поштовхи трохи відчуваються лише в епіцентральній зоні. Сейсмолог запевнив, що локальна сейсмічність не несе загрози критичній інфраструктурі та будівлям.

"Якщо глянути карту загального сейсмічного районування України, то можна побачити, що у Хмельницькій області очікувана інтенсивність землетрусів може досягати 5-6 балів. Тобто, якщо зафіксована магнітуда 1,7 на невеликій глибині, то в епіцентрі це відповідає інтенсивності приблизно 3 бали — люди можуть ледь відчути підземні поштовхи, а далі від епіцентру землетрус практично ніколи не відчувається", — пояснив Андрущенко.

При цьому він зазначив, що потрібно розуміти різницю між магнітудою та інтенсивністю. Магнітуда є лише енергетичною характеристикою, а відчутність для людей і вплив на споруди вимірюється інтенсивністю.

Землетруси в Хмельницькій області та Криму

За словами сейсмолога, для Хмельницької області слабкі землетруси є нормальним природним явищем, як і для всієї території України. Такі підземні поштовхи не відчутні для людей і фіксуються лише спеціальними приладами.

Небезпеку для Хмельниччини можуть становити лише землетруси в зоні Вранча, бо вони відчуваються значно сильніше.

Для узбережжя Криму землетруси магнітудою понад 4 також є нормальним явищем, оскільки цей регіон є сейсмоактивним. Андрущенко зазначив, що при землетрусі в морі має значення глибина: чим глибше під водою відбуваються поштовхи, тим менше вони відчутні на землі.

"Там підземні поштовхи відбулися в морі, і у такому разі інтенсивність землетрусу оцінюється лише умовно, бо вона говорить про можливі наслідки на суші. 12 грудня землетрус магнітудою 4,4 відбувся у Чорному морі на глибині 16 кілометрів. Тобто в самому епіцентрі, якби це була континентальна частина, інтенсивність підземних поштовхів була б приблизно 3 бали", — пояснив сейсмолог.

Нагадаємо, 11 грудня Головний центр спеціального контролю повідомляв, що в Тернопільській області стався відчутний землетрус магнітудою 2,9. Підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 3 км.

Ввечері 28 вересня струснуло землю у Львівській області, сила землетрусу за шкалою Ріхтера становила 3,0 бала.