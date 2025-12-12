В Україні стався відчутний землетрус: в якій області зафіксували підземні поштовхи (карта)

У Тернопільській області зафіксовано невеликий землетрус магнітудою 2,9, який стався 11 грудня ввечері. Поштовхи відчувалися у Чортківському районі, зокрема в Мельнице-Подільській громаді, де сейсмічна активність зазвичай спостерігається рідко.

Як повідомляє Головний центр спеціального контролю, підземні коливання зафіксовано о 21:33 на глибині 3 км. За класифікацією фахівців, цей землетрус належить до категорії відчутних, тобто таких, які можуть бути помічені людьми та деякими приладами, проте не призводять до серйозних наслідків.

В Україні стався землектрус — карта Фото: Скриншот

Сейсмологи зазначають, що подібні локальні землетруси у регіоні трапляються нечасто, однак періодично фіксуються в різних районах Західної України. Спостереження за такими коливаннями дає змогу вченим відстежувати зміни в сейсмічній активності та накопичувати дані для довгострокових досліджень.

Варто нагадати, що нещодавно, 8 грудня, у Закарпатській області поблизу села Холмовець також зафіксували землетрус магнітудою 1,8 на глибині 8 км. За класифікацією, він належить до невідчутних, оскільки не спричинив відчутних поштовхів і не мав значного впливу на навколишню місцевість.

Відео дня

Фахівці підкреслюють, що невеликі землетруси на території Західної України є природним явищем. Вони не становлять серйозної загрози для населення, але допомагають науковцям більш детально вивчати геологічні процеси регіону та прогнозувати можливу активність у майбутньому.

Нагадаємо, що наприкінці вересня землетрус відчули у Львівській області. Поштовхи на глибині 4 кілометрів зафіксували пізно ввечері.

Також Фокус писав, що на заході Туреччині 27 жовтня стався землетрус магнітудою 6,1, що відчувався в Стамбулі. В результаті поштовхів, винили руйнування та постраждали люди.