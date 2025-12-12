В Украине произошло ощутимое землетрясение: в какой области зафиксировали подземные толчки (карта)

В Тернопольской области зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой 2,9, которое произошло 11 декабря вечером. Толчки ощущались в Чертковском районе, в частности в Мельнице-Подольской общине, где сейсмическая активность обычно наблюдается редко.

Как сообщает Главный центр специального контроля, подземные колебания зафиксированы в 21:33 на глубине 3 км. По классификации специалистов, это землетрясение относится к категории ощутимых, то есть таких, которые могут быть отмечены людьми и некоторыми приборами, однако не приводят к серьезным последствиям.

В Украине произошло землетрясение — карта Фото: Скриншот

Сейсмологи отмечают, что подобные локальные землетрясения в регионе случаются нечасто, однако периодически фиксируются в разных районах Западной Украины. Наблюдение за такими колебаниями позволяет ученым отслеживать изменения в сейсмической активности и накапливать данные для долгосрочных исследований.

Стоит напомнить, что недавно, 8 декабря, в Закарпатской области вблизи села Холмовец также зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 на глубине 8 км. По классификации, оно относилось к неощутимым, поскольку не вызвало ощутимых толчков и не имело значительного влияния на окружающую местность.

Специалисты подчеркивают, что небольшие землетрясения на территории Западной Украины являются естественным явлением. Они не представляют серьезной угрозы для населения, но помогают ученым более детально изучать геологические процессы региона и прогнозировать возможную активность в будущем.

Напомним, что в конце сентября землетрясение почувствовали во Львовской области. Толчки на глубине 4 километров зафиксировали поздно вечером.

Также Фокус писал, что на западе Турции 27 октября произошло землетрясение магнитудой 6,1, которое ощущалось в Стамбуле. В результате толчков, винили разрушения и пострадали люди.