В Украине за пару недель произошло 4 землетрясения: сейсмолог объяснил, есть ли в этом опасность

В Украине с начала декабря произошло четыре землетрясения разной магнитуды. По словам сейсмолога Юрия Андрущенко, слабая сейсмическая активность характерна для украинских регионов, а люди могут немного ощущать такие сотрясения только в эпицентре.

О специфике землетрясений в Украине сейсмолог, начальник центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Юрий Андрущенко рассказал в интервью УНИАН, опубликованном 17 декабря. С начала месяца были зафиксированы подземные толчки магнитудой 1,7 в Хмельницкой области, 2,5 — в Черновицкой, 2,9 — в Тернопольской и 4,4 в Черном море.

По словам Юрия Андрущенко, эти события не связаны между собой и являются последствиями местной сейсмичности и процессов в земной коре.

"Эти землетрясения ни о чем не свидетельствуют. Они происходят постоянно", — рассказал ученый.

Он пояснил, что на региональную сейсмичность влияют подземные толчки в зоне Вранча — сейсмически активной зоне в румынском уезде Вранча на стыке Южных и Восточных Карпат. Эти землетрясения могут влиять на всю территорию Украины. Зато небольшие слабые землетрясения, которые происходили в декабре, являются локальной сейсмичностью и не имеют взаимной связи.

Об увеличении опасности для территории Украины может свидетельствовать рост сейсмической активности в зоне Вранча, а локальные землетрясения происходят регулярно и люди обычно их не замечают — толчки немного ощущаются только в эпицентральной зоне. Сейсмолог заверил, что локальная сейсмичность не несет угрозы критической инфраструктуре и зданиям.

"Если посмотреть карту общего сейсмического районирования Украины, то можно увидеть, что в Хмельницкой области ожидаемая интенсивность землетрясений может достигать 5-6 баллов. То есть, если зафиксирована магнитуда 1,7 на небольшой глубине, то в эпицентре это соответствует интенсивности примерно 3 балла — люди могут едва почувствовать подземные толчки, а дальше от эпицентра землетрясение практически никогда не ощущается", — пояснил Андрущенко.

При этом он отметил, что нужно понимать разницу между магнитудой и интенсивностью. Магнитуда является лишь энергетической характеристикой, а ощутимость для людей и влияние на сооружения измеряется интенсивностью.

Землетрясения в Хмельницкой области и Крыму

По словам сейсмолога, для Хмельницкой области слабые землетрясения являются нормальным природным явлением, как и для всей территории Украины. Такие подземные толчки не ощутимы для людей и фиксируются только специальными приборами.

Опасность для Хмельницкой области могут представлять только землетрясения в зоне Вранча, потому что они ощущаются значительно сильнее.

Для побережья Крыма землетрясения магнитудой более 4 также являются нормальным явлением, поскольку этот регион является сейсмоактивным. Андрущенко отметил, что при землетрясении в море имеет значение глубина: чем глубже под водой происходят толчки, тем меньше они ощутимы на земле.

"Там подземные толчки произошли в море, и в таком случае интенсивность землетрясения оценивается лишь условно, потому что она говорит о возможных последствиях на суше. 12 декабря землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Черном море на глубине 16 километров. То есть в самом эпицентре, если бы это была континентальная часть, интенсивность подземных толчков была бы примерно 3 балла", — пояснил сейсмолог.

Напомним, 11 декабря Главный центр специального контроля сообщал, что в Тернопольской области произошло ощутимое землетрясение магнитудой 2,9. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 3 км.

Вечером 28 сентября сотрясло землю во Львовской области, сила землетрясения по шкале Рихтера составила 3,0 балла.