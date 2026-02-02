У низці регіонів України зафіксували землетрус: будинки мешканців почали хитатися, деталі

У понеділок, 2 лютого, у кількох регіонах України зафіксували землетрус. Мешканці повідомляли, що під час події їхні будинки почали хитатися, а деякі відчували легке тремтіння на високих поверхах.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, під час землетрусу були помічені коливання у Дніпрі, Запоріжжі та на Донеччині. У коментарях під публікаціями багато користувачів підтверджували, що відчули поштовхи. Дехто зазначав, що легке колихання тривало декілька секунд, а у когось в будинку навіть зашаталися предмети. За словами місцевих, особливо відчутними коливання були на високих поверхах будинку.

Коментарі під публікацією про землетрус "Трухи Україна" Фото: Скриншот

Ба більше, за даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), цього ж дня, 2 лютого, близько 12:47 за місцевим часом у Криму зафіксували землетрус магнітудою 4,8 бала. Епіцентр розташовувався на глибині 10 км, приблизно за 78 км на західний північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від Щолкіно.

Крім того, Telegram-канал "Кримський вітер" уточнив, що поштовхи виявилися сильнішими: магнітуда становила 5,1 бала, а епіцентр залягав на глибині 35 км, за 80 км від Керчі. Мешканці Щолкіно повідомляли, що відчули значне коливання будинків — у квартирах затряслися ліжка, дивани, шафи та люстри, деякі дверцята меблів відчинилися, а багато людей вибігли на вулицю.

Нагадаємо, що 20 січня у Закарпатській області в районі міста Мукачево вчені відстежили землетрус, який стався о 18:52 за київським часом. За шкалою Ріхтер, магнітуда коливань становила — 2,4, і вони були ледь відчутними.

Також Фокус писав, що торік в Україні від початку грудня сталося чотири землетруси різної магнітуди. Зокрема, підземні поштовхи зафіксували у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях, а також у Чорному морі.