"Землетрус" чи вибухи в Україні: трусило у Вінниці, Дніпрі, Києві та області, що відомо

Жителі Житомира, Вінниці, Києва та Київської області поскаржились на тремтіння будинків, яке могло статись через землетрус та вибухи. Інцидент зафіксували близько 0:30 в ніч на 10 листопада.

Про можливий землетрус в Україні повідомило медіа "24 канал", посилаючись на дописи у регіональних пабліках та на портали сейсмологів. Люди скаржились на тремтіння будинків, а перед цим писали про вибухи. Дані сейсмологів показали слабкі землетруси неподалік від України — в Туреччині: даних про сейсмологічну активність на українській території не відшукались. Фокус зібрав інформацію про нічний інцидент.

Медіа опублікувало скриншоти з серією скарг на ймовірний землетрус. При цьому зауважили, що чули гучні вибухи та струси: повідомлення з'явились о 0:29. У матеріалі вказано, що аналогічні повідомлення надійшли, окрім Житомира, ще й з Вінниці, Києва і навіть Дніпра.

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Землетрус в Україні — скарги на струси та тремтіння 10 листопада Фото: 24 канал

Землетрус в Україні — допис про вибухи в Житомирі 10 листопада Фото: Скриншот

У інформаційному Telegram-каналі створили інфографіку, на якій позначили обласні центри з дописами про землетрус. При цьому місцева влада не інформувала про жодні інциденти.

Землетрус в Україні — скарги про струси та тремтіння 10 листопада Фото: "Всевидящее око" / Telegram

Тим часом опівночі Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки дронів ЗС РФ. Сигнал "жовтої" повітряної тривоги лунав у Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Інформації про вибухи чи збиття не надходило.

Землетрус в Україні — що відомо

На порталі Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) відсутні дописи про землетрус в Україні, який міг статись близько 0:29-0:30. Найближчий регіон, у якому зафіксували струси, — це захід Туреччини.

Землетрус в Україні — дані EMSC в ніч на 10 листопада Фото: Скриншот

Остання інформація про землетрус в Україні, згідно з даними сейсмологів, — це інцидент 30 жовтня 2026 року, коли епіцентр локалізувався у точці з координатами 49.530, 34.400 на глибині 8 км, магнітуда 3,2 за шкалою Ріхтера. Про це ж повідомили у Головному центрі спеціального контролю України: даних за 10 листопада немає. Крім того, відсутня інформація про землетрус на порталі американських сейсмологів USGS.

Згідно з даними EMSC, найактивніша сейсмологічна зона України, — це Карпати та, орієнтовно, Полтавщина. Втім, позначена невелика активність і в центральних регіонах. Наприклад, 15 грудня 2023 року трусило у точці 50.300, 28.460 на глибині 5 км між Житомиром та Вінницею, 4 квітня 2025 року — у точці 50.280, 27.410 на глибині 1 км між Житомиром та Полонне тощо.

Землетрус в Україні — зони сейсмічної активності Фото: emsc.eu

Зазначимо, Фокус писав про інші землетруси в Україні, які фіксувались сейсмологами. Наприклад, 2 лютого 2026 року зафіксували поштовхи у Дніпрі, Запоріжжі та у Донецькій області. Люди повідомили у місцевих пабліках про хитання та струси будинків, які відчувались на верхніх поверхах. За даними EMSC, того ж дня стався землетрус у Криму магнітудою 4,8 бала.

Нагадуємо, у серпні 2024 року директор Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Олександр Кендзера розповів, у яких регіонах України можуть відбутись землетруси та коли їх очікувати.