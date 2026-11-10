Рада приняла закон о борьбе с подкупом иностранных чиновников: Буданов объяснил, почему это важно

Верховная Рада поддержала законопроект №15056 во втором чтении. Документ согласует украинское законодательство с антикоррупционной конвенцией ОЭСР.

За документ проголосовали 247 народных депутатов, ни один парламентарий не высказался против, сообщает "Интерфакс-Украина". Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс и Закон "О предотвращении коррупции".

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал народных депутатов поддержать документ, отмечая его необходимость для завершения процесса присоединения Украины к антикоррупционной конвенции ОЭСР.

Почему Буданов призвал принять законопроект №15056

Законопроект №15056 должно привести украинское законодательство в соответствие с требованиями международной Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Речь идет о правилах противодействия взяточничеству, которое может происходить во время международной коммерческой деятельности.

Видео дня

Буданов призвал парламент поддержать документ, поскольку его принятие является необходимым шагом для завершения присоединения Украины к конвенции. Именно на этом этапе необходимо было согласовать положение украинского уголовного и антикоррупционного законодательства с международными стандартами.

Важно различать присоединение к Конвенции ОЭСР и вступление в саму Организацию экономического сотрудничества и развития. Законопроект №15056 касается именно имплементации конвенции и выполнения соответствующих обязательств, а не автоматического обретения Украиной членства в ОЭСР.

Какие изменения предполагает документ

Документ должен устранить пробелы, которые могут препятствовать расследованию случаев подкупа иностранных чиновников. Также он уточняет понятие иностранного должностного лица и предусматривает усовершенствование механизмов ответственности юридических лиц, в частности в вопросах правопреемства.

Эти положения важны для применения международных стандартов к ситуациям, когда неправомерную выгоду предлагают или предоставляют представителям иностранных государств или международных институтов в рамках деловых операций.

По информации профильного комитета Верховной Рады, необходимость принятия законопроекта была связана с необходимостью согласовать украинские нормы с требованиями Конвенции и обеспечить возможность ее надлежащего выполнения.

Как это связано с евроинтеграцией Украины

Присоединение к международным антикоррупционным стандартам является частью более широкого процесса приближения украинского законодательства к европейским и международным правилам. Выполнение таких обязательств имеет значение для сотрудничества Украины с международными партнерами и развития механизмов противодействия коррупции.

Конвенция ОЭСР сосредоточена на борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Ее положения предусматривают общие стандарты криминализации такого подкупа и механизмы ответственности за соответствующие правонарушения.

Принятие законопроекта №15056 создает законодательную основу для имплементации этих положений в Украине. В то же время, именно голосование парламента не следует отождествлять с автоматическим завершением всех процедур, связанных со вступлением закона в силу и выполнения международных обязательств.

Ранее Фокус писал о законодательных решениях, от которых зависит выполнение Украиной международных обязательств и дальнейшее сотрудничество с партнерами. В частности, в материале о международной помощи говорилось о евроинтеграционных законопроектах, которые рассматривала Верховная Рада: какие законы должен принять Совет и стоящий на кону.

Также издание ранее рассматривало вопросы антикоррупционного законодательства и требований международных партнеров в контексте принятия законов: что известно о международных требованиях к антикоррупционным изменениям.