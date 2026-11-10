Рада ухвалила закон про боротьбу з підкупом іноземних посадовців: Буданов пояснив, чому це важливо

Верховна Рада підтримала законопроєкт №15056 у другому читанні. Документ має узгодити українське законодавство з антикорупційною конвенцією ОЕСР.

За документ проголосували 247 народних депутатів, жоден парламентар не висловився проти, інформує "Інтерфакс-Україна". Законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу та Закону "Про запобігання корупції".

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав народних депутатів підтримати документ, наголошуючи на його необхідності для завершення процесу приєднання України до антикорупційної конвенції ОЕСР.

Чому Буданов закликав ухвалити законопроєкт №15056

Законопроєкт №15056 має привести українське законодавство у відповідність до вимог міжнародної Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Йдеться про правила протидії хабарництву, яке може відбуватися під час міжнародної комерційної діяльності.

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Буданов закликав парламент підтримати документ, оскільки його ухвалення є необхідним кроком для завершення приєднання України до конвенції. Саме на цьому етапі потрібно було узгодити положення українського кримінального та антикорупційного законодавства з міжнародними стандартами.

Важливо розрізняти приєднання до Конвенції ОЕСР і вступ до самої Організації економічного співробітництва та розвитку. Законопроєкт №15056 стосується саме імплементації конвенції та виконання відповідних зобов'язань, а не автоматичного набуття Україною членства в ОЕСР.

Які зміни передбачає документ

Документ має усунути прогалини, які можуть перешкоджати розслідуванню випадків підкупу іноземних посадовців. Також він уточнює поняття іноземної посадової особи та передбачає вдосконалення механізмів відповідальності юридичних осіб, зокрема в питаннях правонаступництва.

Ці положення важливі для застосування міжнародних стандартів до ситуацій, коли неправомірну вигоду пропонують або надають представникам іноземних держав чи міжнародних інституцій у межах ділових операцій.

За інформацією профільного комітету Верховної Ради, необхідність ухвалення законопроєкту була пов'язана з потребою узгодити українські норми з вимогами Конвенції та забезпечити можливість її належного виконання.

Як це пов'язано з євроінтеграцією України

Приєднання до міжнародних антикорупційних стандартів є частиною ширшого процесу наближення українського законодавства до європейських та міжнародних правил. Виконання таких зобов'язань має значення для співпраці України з міжнародними партнерами та розвитку механізмів протидії корупції.

Конвенція ОЕСР зосереджена на боротьбі з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Її положення передбачають спільні стандарти криміналізації такого підкупу та механізми відповідальності за відповідні правопорушення.

Ухвалення законопроєкту №15056 створює законодавчу основу для імплементації цих положень в Україні. Водночас саме голосування парламенту не варто ототожнювати з автоматичним завершенням усіх процедур, пов'язаних із набранням законом чинності та виконанням міжнародних зобов'язань.

Раніше Фокус писав про законодавчі рішення, від яких залежить виконання Україною міжнародних зобов'язань і подальша співпраця з партнерами. Зокрема, у матеріалі про міжнародну допомогу йшлося про євроінтеграційні законопроєкти, які розглядала Верховна Рада: які закони має ухвалити Рада та що стоїть на кону.

Також видання раніше розглядало питання антикорупційного законодавства та вимог міжнародних партнерів у контексті ухвалення законів: що відомо про міжнародні вимоги до антикорупційних змін.