Крокодил, миллиардные долги и обвинение министра: бизнесмен Соколов озвучил свою позицию

Предприниматель Владислав Соколов, чьи компании поставляли материалы и строили защитные сооружения для энергетических объектов Киевской области, заявил о невыплате более 1 млрд грн за выполненные работы. В этом он обвинил бывшего главу Киевской областной государственной администрации, а ныне министра развития общин и территорий Николая Калашника, а также сообщил об обысках и давлении со стороны силовиков.

Заявление бизнесмена опубликовало издание mykyivregion.

По словам Соколова, сотрудничество с областной администрацией началось в ноябре 2025 года. Тогда его предприятия занимались проектированием и монтажом защиты подстанций ПС-110 в Новых Петровцах и Бородянке. Работы велись круглосуточно, в три смены и при морозе до -30 °C. Завершить их удалось за три недели. После этого объекты демонстрировали иностранным делегациям и представителям Офиса президента.

Предприниматель утверждает, что впоследствии Калашник привлекал его к другим срочным проектам без авансовых платежей и надлежащего оформления договоров. Среди них — строительство первого уровня защиты для когенерационных установок в Славутиче и других городах, габионная защита 30 подстанций ПС-35, установка 69 турельных башен для военных, 16 башен радиоэлектронной борьбы в зоне отчуждения и 52-метровой башни спецсвязи в Яготинском районе.

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"Мы справились без авансовых платежей со стороны областной администрации, без подписанных договоров — только на честное слово Калашника. До сегодняшнего дня за всё это не было выплачено абсолютно ничего", — заявил Соколов.

Долги за строительство и обыски у предпринимателя

Отдельно бизнесмен рассказал о проекте по защите 26 подстанций ПС-110 общей стоимостью около 2,1 млрд грн. По его словам, поставщик металла получил 160 млн грн аванса, но поставил материалов на сумму 726 млн грн. Также предприятие обеспечивало поставки бетона и оборудования, а также расчеты с субподрядчиками.

По оценке Департамента регионального развития, средняя степень готовности объектов составляет 59%, тогда как авансировано лишь 36%. Разница в финансировании достигает примерно 500 млн грн. При этом на 16 объектах степень готовности превышает 80%.

Соколов утверждает, что публично демонстрируются лишь два проблемных объекта — "Рось" и "Раток", из-за чего создается впечатление провала всего проекта.

Общую задолженность Киевской областной администрации перед его компаниями предприниматель оценивает более чем в 1 млрд грн. Он также заявил о давлении со стороны правоохранительных органов. По его словам, 16 октября сотрудники СБУ провели обыски по месту его проживания и работы, в ходе которых изъяли имущество и деньги.

Кроме того, Соколов утверждает, что во время совещания в министерстве Калашник потребовал завершить все работы за свой счет до 15 ноября, пригрозив дальнейшими уголовными последствиями.

Что известно о скандале с роскошной квартирой и крокодилом

Имя Владислава Соколова ранее стало известно после появления в соцсетях фотографий роскошной квартиры с позолоченными интерьерами, бассейном, лифтом и террариумом с живым крокодилом, а также элитных автомобилей. Эти снимки связывали с обысками по делу о предполагаемом хищении бюджетных средств на строительстве защитных сооружений.

Журналисты ТСН нашли страницу Соколова в Threads и установили, что он публиковал фотографии в интерьерах, похожих на те, что появились на кадрах из роскошной квартиры.

Сам предприниматель отверг обвинения в отношении происхождения своего имущества. Он заявил, что квартиру приобрел ещё в 2009 году, офис — в 2011-м, а ездит на автомобиле Toyota. Крокодила, по его словам, официально приобрел в Одесском зоопарке за 2,5 тысячи долларов.

Соколов считает, что его пытаются сделать ответственным за проблемы с защитой энергетической инфраструктуры Киевской области. В то же время выдвинутые им обвинения в адрес Калашника и обстоятельства невыплат требуют отдельной проверки.

Напомним, 9 ноября стало известно об обысках в рамках расследования возможного хищения бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для энергетических объектов Киевской области.

О результатах обысков сообщил волонтер Сергей Стерненко, опубликовав фотографии роскошного дома с позолоченными интерьерами, мраморными колоннами, крытым бассейном и террариумом с крокодилом. Также в гараже обнаружили Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска. На тот момент правоохранители не сообщали, кто именно является фигурантами расследования.