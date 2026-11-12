Крокодил, мільярдні борги та звинувачення міністра: бізнесмен Соколов озвучив свою позицію

Підприємець Владислав Соколов, компанії якого постачали матеріали та будували захисні споруди для енергетичних об'єктів Київщини, заявив про невиплату понад 1 млрд грн за виконані роботи. У цьому він звинуватив колишнього голову Київської ОВА, а нині міністра розвитку громад та територій Миколу Калашника, а також повідомив про обшуки й тиск з боку силовиків.

Заяву бізнесмена опублікувало видання mykyivregion.

За словами Соколова, співпраця з обласною адміністрацією розпочалася в листопаді 2025 року. Тоді його підприємства займалися проєктуванням і монтажем захисту підстанцій ПС-110 у Нових Петрівцях і Бородянці. Роботи виконували цілодобово, у три зміни та за морозу до -30°C. Завершити їх вдалося за три тижні. Після цього об'єкти демонстрували іноземним делегаціям і представникам Офісу президента.

Підприємець стверджує, що згодом Калашник залучав його до інших термінових проєктів без авансових платежів і належного оформлення договорів. Серед них — будівництво першого рівня захисту для когенераційних установок у Славутичі та інших містах, габіонний захист 30 підстанцій ПС-35, встановлення 69 турельних веж для військових, 16 веж радіоелектронної боротьби в зоні відчуження та 52-метрової вежі спецзв'язку на Яготинщині.

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"Ми впоралися без авансових платежів з боку обласної адміністрації, без підписаних договорів — лише під чесне слово Калашника. До сьогоднішнього дня за все це не сплачено абсолютно нічого", — заявив Соколов.

Борги за будівництво та обшуки у підприємця

Окремо бізнесмен розповів про проєкт захисту 26 підстанцій ПС-110 загальною вартістю близько 2,1 млрд грн. За його словами, постачальник металу отримав 160 млн грн авансу, але доставив матеріалів на 726 млн грн. Також підприємство забезпечувало постачання бетону й обладнання та розрахунки із субпідрядниками.

За оцінкою Департаменту регіонального розвитку, середня готовність об'єктів становить 59%, тоді як проавансовано лише 36%. Різниця у фінансуванні сягає приблизно 500 млн грн. При цьому на 16 об'єктах готовність перевищує 80%.

Соколов стверджує, що публічно демонструють лише два проблемні об'єкти — "Рось" і "Раток", через що створюється враження провалу всього проєкту.

Загальну заборгованість Київської ОВА перед його компаніями підприємець оцінює більш ніж в 1 млрд грн. Він також заявив про тиск з боку правоохоронців. За його словами, 16 жовтня співробітники СБУ провели обшуки за місцем його проживання та роботи, під час яких вилучили майно й гроші.

Крім того, Соколов стверджує, що під час наради в міністерстві Калашник вимагав завершити всі роботи власним коштом до 15 листопада, погрожуючи подальшими кримінальними наслідками.

Що відомо про скандал із розкішним помешканням і крокодилом

Ім'я Владислава Соколова раніше стало відомим після поширення в соцмережах фотографій розкішного помешкання з позолоченими інтер'єрами, басейном, ліфтом і тераріумом із живим крокодилом, а також елітних автівок. Ці знімки пов'язували з обшуками у справі про ймовірне розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних споруд.

Журналісти ТСН знайшли сторінку Соколова в Threads і встановили, що він публікував фотографії в інтер'єрах, схожих на ті, що з'явилися на кадрах із розкішного помешкання.

Сам підприємець відкинув звинувачення щодо походження свого майна. Він заявив, що квартиру придбав ще 2009 року, офіс — 2011-го, а їздить на автомобілі Toyota. Крокодила, за його словами, офіційно придбав в Одеському зоопарку за 2,5 тисячі доларів.

Соколов вважає, що його намагаються зробити відповідальним за проблеми із захистом енергетичної інфраструктури Київщини. Водночас наведені ним звинувачення на адресу Калашника та обставини невиплат потребують окремої перевірки.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо про обшуки у межах розслідування можливого розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд для енергетичних об'єктів Київщини.

Про результати обшуків повідомив волонтер Сергій Стерненко, опублікувавши фотографії розкішного помешкання з позолоченими інтер'єрами, мармуровими колонами, критим басейном і тераріумом із крокодилом. Також у гаражі виявили Rolls-Royce Cullinan 2019 року випуску. На той момент правоохоронці не повідомляли, хто саме є фігурантами розслідування.