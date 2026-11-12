Ценова отстранили от должности: что будет проверять Нацполиция по делу "Карфаген"

Первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова отстранили от исполнения обязанностей. Отстранение будет действовать на время служебного расследования, которое было назначено в связи с подозрением во взяточничестве по делу "Карфаген".

На время проверки был отстранен от должности полковник полиции Владимир Ценов — первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований. Об отстранении сообщает "Радио Свобода".

В ведомстве начали служебное расследование в связи с возможным нарушением дисциплины со стороны отдельных сотрудников. Кого именно, кроме Ценова, оно касается, в полиции не уточнили.

В рамках той же проверки будет выясняться возможная причастность полицейских к изготовлению поддельных евро. По данным антикоррупционных органов, к запуску подделки валюты был причастен действующий сотрудник правоохранительных органов по прозвищу "Консультант" — предположительно, заместитель начальника отдела уголовного розыска полиции Киевской области Александр Демьянчук.

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Помимо поддельных денег, следствие обвиняет его в пособничестве нападавшим, которые в июле 2026 года напали на мужчину возле спортклуба в центре Киева. В полиции подтвердили, что 7 июля зарегистрировали сообщение о нападении на улице Антоновича и возбудили дело по статье о хулиганстве, однако на вопрос, служит ли фигурант до сих пор, не ответили.

В чём подозревают Ценова

По версии НАБУ и САП, один из руководителей ДСР по прозвищу "Прайс" — предположительно, именно Ценов, с января по июль 2026 года получал деньги за "незамеченность" работы нелегальных колл-центров, связанных с наркосиндикатом с российским следом. Он также якобы советовал подать пять одинаковых жалоб в Печерский райсуд Киева после обысков, чтобы дело попало к нужному судье.

Полковника задержали 4 ноября, на следующий день суд поместил его под стражу с залогом в 15 миллионов гривен. Уже 6 ноября средства были внесены — 13 миллионов заплатил отец подозреваемого, ещё два миллиона — другое лицо — и Ценов вышел из СИЗО. Зато Александра Демьянчука суд арестовал без права на залог. Приговора по делу нет.

Согласно данным открытых реестров, Ценов в течение длительного времени занимал руководящие должности в системе МВД. В 2015 году он возглавлял управление Департамента внутренней безопасности, а в 2016–2018 годах был заместителем начальника этого департамента. В 2020 году руководил отделом в Департаменте уголовного розыска. С 2019 года работал в Департаменте стратегических расследований: сначала возглавлял управление, в 2023–2024 годах был заместителем начальника, а в 2025 году стал первым заместителем руководителя.

Ранее сообщалось, что дом с бассейном и спортзалом под Киевом, в котором проживает фигурант дела "Карфаген" полковник Владимир Ценов, приобрел его отец — бывший высокопоставленный чиновник МВД. Всего же у семьи, как выяснили журналисты, три дома, три квартиры и четыре гектара земли.

Также сообщалось, что 6 ноября Ценов внес залог и вышел из СИЗО, хотя решение об аресте и его размере было принято менее чем за сутки до этого — вечером 5 ноября.