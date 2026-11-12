Ценова відсторонили від посади: що перевірятиме Нацполіція у справі "Карфаген"

Першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова усунули від виконання обов'язків. Відсторонення діятиме на час службового розслідування, яке призначили через підозру в хабарництві у справі "Карфаген".

Посади на час перевірки позбувся полковник поліції Володимир Ценов – перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань. Про відсторонення повідомляє "Радіо Свобода".

У відомстві призначили службове розслідування через можливе порушення дисципліни окремими співробітниками. Кого саме, крім Ценова, воно стосується, у поліції не уточнили.

У межах тієї ж перевірки з'ясовуватимуть можливу причетність поліцейських до виготовлення підроблених євро. За даними антикорупційних органів, до запуску фальшування валюти був причетний чинний правоохоронець на прізвисько "Консультант" – імовірно, заступник начальника відділу карного розшуку поліції Київщини Олександр Дем'янчук.

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Окрім фальшивих грошей, слідство закидає йому допомогу нападникам, які в липні 2026 року атакували чоловіка біля спортклубу в центрі Києва. У поліції підтвердили, що 7 липня зареєстрували повідомлення про напад на вулиці Антоновича та відкрили провадження за статтею про хуліганство, однак чи служить фігурант досі – не відповіли.

У чому підозрюють Ценова

За версією НАБУ та САП, один із керівників ДСР на прізвисько "Прайс" – імовірно, саме Ценов, із січня по липень 2026 року отримував гроші за "непомічання" роботи нелегальних кол-центрів, пов'язаних із наркосиндикатом із російським слідом. Він також нібито радив подати п'ять однакових скарг до Печерського райсуду Києва після обшуків, щоб справа потрапила до потрібного судді.

Затримали полковника 4 листопада, наступного дня суд відправив його під варту із заставою в 15 мільйонів гривень. Уже 6 листопада кошти внесли – 13 мільйонів сплатив батько підозрюваного, ще два мільйони інша особа – і Ценов вийшов із СІЗО. Натомість Олександра Дем'янчука суд арештував без права на заставу. Вироку в справі немає.

За даними відкритих реєстрів, Ценов тривалий час обіймав керівні посади в системі МВС. У 2015 році він очолював управління Департаменту внутрішньої безпеки, а в 2016–2018 роках був заступником начальника цього департаменту. У 2020-му керував відділом у Департаменті карного розшуку. З 2019 року працював у Департаменті стратегічних розслідувань: спершу очолював управління, у 2023–2024 роках був заступником начальника, а в 2025-му став першим заступником керівника.

Раніше повідомлялося, що будинок із басейном і спортзалом під Києвом, у якому живе фігурант справи "Карфаген" полковник Володимир Ценов, придбав його батько – колишній високопосадовець МВС. Усього ж у родини, як з'ясували журналісти, три будинки, три квартири та чотири гектари землі.

Також повідомлялося, що 6 листопада Ценов вніс заставу й вийшов із СІЗО, хоча рішення про арешт та її розмір ухвалили менш ніж за добу до того – увечері 5 листопада.