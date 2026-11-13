Скончался Вячеслав Брюховецкий: возродитель Киево-Могилянской академии

Ушел из жизни Герой Украины Вячеслав Брюховецкий — соучредитель "Народного движения" и деятель, возродивший Киево-Могилянскую академию.

О смерти Вячеслава Брюховецкого сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook. Чиновник отдал дань уважения покойному и назвал его выдающимся интеллектуалом, педагогом и общественным деятелем, посвятившим свою жизнь строительству независимой Украины.

Стефанчук выразил слова скорби и соболезнования семье Брюховецкого и упомянул о его наследии, которое ещё долго будет жить в Украине.

"Он верил, что будущее Украины начинается с образования, свободы мысли и ответственности за свою страну", — говорится в посте.

Скончался Вячеслав Брюховецкий — заявление Стефанчука от 13 ноября Фото: Скриншот

Смерть Брюховецкого — реакция украинцев

Под сообщениями о смерти Брюховецкого появились десятки комментариев украинцев, выражавших скорбь по поводу утраты выдающегося деятеля независимой Украины. Люди писали, что будут хранить память о нём, что он создал "лучший вуз в мире", был выдающейся личностью и внес неоценимый вклад в науку.

Видео дня

Фото: Скриншот

В первые минуты после появления информации о смерти Брюховецкого появилось сообщение пятого президента Украины Петра Порошенко. Политик написал в Facebook, что ученый и общественный деятель "своим вкладом в историю украинского образования стоит в одном ряду с самим Петром Могилой". Также упоминается, что он был журналистом, литературоведом, одним из основателей Народного Руха Украины и возродил Киево-Могилянскую академию.

Фото: Петр Порошенко/ Facebook

Поэтесса Екатерина Калитко опубликовала пост со воспоминаниями о Брюховецком, с которым впервые встретилась, когда была первокурсницей Киево-Могилянской академии. Она вспомнила случай с двумя девушками, которые говорили по-русски и получили замечание от первого президента академии.

"Брюх был демиургом. Брюх не боялся быть одновременно строгим и забавным, с родительской снисходительностью смотрел на причудливые проявления студенческого самовыражения и поддерживал эксперименты своих пестрых многочисленных детишек. Это бесценное ощущение принятия тебя и твоего поиска. Украинский мир осиротел, лишившись одного из своих титанов, одного из прекрасных сумасбродов, которые его поддерживали", — написала Калитко.

Биография Вячеслава Брюховецкого

Вячеслав Брюховецкий (1967–2026) — выдающийся украинский политический и культурный деятель, литературовед и педагог, который принимал участие в возрождении Киево-Могилянской академии и стал её первым президентом. На портале Могилянки появилось сообщение со словами соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося человека и краткая информация о его жизни. Брюховецкий был ректором академии с 1991 по 2007 год, затем стал президентом учебного заведения. Незадолго до восстановления независимости Украины он принял участие в создании Народного Руха Украины. Среди его достижений — изучение творчества Ивана Сенченко, Николая Зерова, Лины Костенко. В 2007 году Брюховецкий стал Героем Украины.

Отметим, что 23 октября Фокус писал о смерти выдающегося японского писателя Рю Мураками. Среди его самых известных произведений — романы "Все оттенки голубого", "Дети из камеры хранения" и "Мисо-суп".

Напоминаем, что в октябре российские СМИ сообщили о смерти гипнотизера Анатолия Кашпировского: где его похоронили и почему это сопровождалось скандалом.