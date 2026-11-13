Помер В'ячеслав Брюховецький: відроджувач Києво-Могилянської академії

Пішов із життя Герой України В’ячеслав Брюховецький — співзасновник Народного Руху та діяч, який відродив Києво-Могилянську академію.

Про смерть В’ячеслава Брюховецького повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на сторінці Facebook. Посадовець віддав шану покійному та назвав його видатним інтелектуалом, освітянином і громадським діячем, який присвятив життя розбудові незалежної України.

Стефанчук висловив слова скорботи та співчуття до родини Брюховецького й згадав про його спадщину, яка ще довго житиме в Україні.

"Він вірив, що майбутнє України починається з освіти, свободи думки та відповідальності за власну країну", — ідеться у дописі.

Помер В'ячеслав Брюховецький — заява Стефанчука 13 листопада Фото: Скриншот

Смерть Брюховецького — реакція українців

Під повідомленнями про смерть Брюховецького з'явились десятки коментарів українців, як висловлював сум через втрату видатного діяча незалежної України. Люди писали, що зберігатимуть пам'ять про нього, що він створив "найкращий вуз у світі", був визначною постаттю та зробив неоцінений внесок в науку.

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У перші хвилини після інформації про смерть Брюховецього з'явився допис п'ятого президента Україн Петра Порошенка. Політик написав у Facebook, що науковець та громадський діяч "внеском в історію української освіти стоїть поруч із самим Петром Могилою". Також згадується, що він був журналістом, літературознавцем, одним із засновників Народного Руху України та відроджував Києво-Могилянську академію.

Фото: Петрj Порошенко/ Facebook

Поетка Катерина Калитко опублікувала допис зі спогадами про Брюховецького, з яким вперше побачилась, коли була першокурсницею Києво-Могилянської академії. Згадала випадок з двома дівчатами, які говорили російською та отримали зауваження від першого президента академії.

"Брюх був деміургом. Брюх не боявся бути водночас суворим і кумедним, з батьківською поблажливістю дивився на химерні прояви студентського самовираження і підтримував експерименти своїх строкатих численних дітисьок. Це безцінне відчуття прийняття тебе і твого пошуку. Український світ осиротів на одного зі своїх титанів, на одного з прекрасних шаленців, які його тримали", — написала Калитко.

Біографія В'ячеслава Брюховецького

В'ячеслав Брюховецький (1967-2026) — видатний український політичний та культурний діяч, літературознавець та педагог, який брав участь у відродженні Києво-Могилянської академії та став її першим президентом. На порталі Могилянки з'явився допис зі словами сому через в трату видатної людини та коротка інформація про його життя. Брюховецький був ректором академії з 1991 по 2007 рік, потім став президентом навчального закладу. Незадовго до відновлення незалежності України він взяв участь у створенні Народного Руху України. Серед його досягнень — вивчення творчості Івана Сенченка, Миколи Зерова, Ліни Костенко. У 2007 році Брюховецький став Героєм України.

Зазначимо, 23 жовтня Фокус писав про смерть видатного японського письменника Рю Муракамі. Серед його найвідоміших творів — романи "Усі відтінки блакитного", "Діти з камери схову" та "Місо-суп".

Нагадуємо, у жовтня росЗМІ повідомили про смерть гіпнотизера Анатолія Кашпіровського: де його поховали та чому це супроводжувалось скандалом.