На следующей неделе на всей территории Украины ожидается похолодание, местами ожидается выпадение снега, а на дорогах — гололед.

На всей территории Украины уже в воскресенье, 22 ноября, начнет снижаться температура воздуха. На следующей неделе температура еще больше снизится. Ожидаются морозы и снег. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 22 ноября

Погода в Украине 22 ноября Фото: Укргидрометцентр

По прогнозам синоптика, в воскресенье, 22 ноября, в Украине ожидается похолодание: днем температура будет на уровне +2+5 градусов по Цельсию, в южной части и на юго-востоке страны на уровне +5+8 градусов. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Дожди и мокрый снег пройдут в западных и северных областях Украины. На остальной территории страны без существенных осадков.

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В Киеве будет облачно, сыро, небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью температура опустится до нуля градусов, а днем поднимется до ​​+4 градуса.

Согласно прогнозу Диденко, на следующей неделе ночью по всей стране ожидаются морозы, а на следующих выходных ночная температура может опуститься до -3 …-7 градусов по Цельсию. Также синоптик предупреждает о том, что в воскресенье и понедельник на дорогах может появиться гололед, поэтому особенно внимательными должны быть водители.

Погода в Украине 23 ноября

Погода в Украине 23 ноября Фото: Укргидрометцентр

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 23 ноября, ночная температура на большей части Украины составит от нуля до двух градусов мороза. Традиционно теплее будет в южных областях. Дне на западе и сере ожидается в среднем от нуля до двух градусов тепла, но местами ожидаются морозы. В центре, на востоке и юге средняя температура воздуха составит от 3 до 6 градусов тепла. Также на всей территории страны ожидаются дожди, местами со снегом.

Погода в Украине 24 ноября

Погода в Украине 24 ноября Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 24 ноября, синоптики прогнозируют дальнейшее снижение температуры в Украине. Например, в западных областях местами температура ночью опустится до -3 градуса. В других регионах страны ночью ожидаются в среднем 0 …+2 градуса. Днем прогнозируется от 0 градусов на западе и севере до пяти градусов тепла на юге и востоке. На всей территории страны, кроме южных регионов, ожидается снег, местами дождь с мокрым снегом.

Погода в Украине 25 ноября

Погода в Украине 25 ноября Фото: Укргидрометцентр

В среду, 25 ноября, синоптики прогнозируют еще более холодную погоду. Кроме южных областей температура днем снизится до -2 градуса. Ночью местами термометры покажут минус четыре градуса. На востоке и севере Украины местами ожидается снег, на юге – дожди, местами с мокрым снегом.

Погода в Украине 26 ноября

Погода в Украине 26 ноября Фото: Укргидрометцентр

В четверг, 26 ноября, погода в Украине почти не изменится по сравнению с предыдущим днем. Снег ожидается на западе и востоке страны.

Ранее Фокус писал о том, что синоптики предупреждали жителей Украины о резком перепаде температур.

Также напоминаем, что стекла автомобиля потеют даже в сухую погоду. Фокус писал о способах устранения влаги в салоне.