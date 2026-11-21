Наступного тижня на всій території України очікується похолодання, місцями прогнозується сніг, а на дорогах — ожеледь.

На всій території України вже в неділю, 22 листопада, почне знижуватися температура повітря. Наступного тижня температура знизиться ще більше. Очікуються морози та сніг. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Погода в Україні 22 листопада

Погода в Україні 22 листопада Фото: Укргідрометцентр

За прогнозами синоптика, у неділю, 22 листопада, в Україні очікується похолодання: вдень температура становитиме +2–+5 градусів за Цельсієм, у південній частині та на південному сході країни — +5–+8 градусів. Вночі температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Дощі та мокрий сніг пройдуть у західних і північних областях України. На решті території країни опадів не очікується.

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У Києві буде хмарно, волого, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі температура опуститься до нуля градусів, а вдень підніметься до +4 градусів.

Згідно з прогнозом Діденка, наступного тижня вночі по всій країні очікуються морози, а наступних вихідних нічна температура може опуститися до -3…-7 градусів за Цельсієм. Також синоптик попереджає, що в неділю та понеділок на дорогах може з’явитися ожеледь, тому водіям слід бути особливо уважними.

Погода в Україні 23 листопада

Погода в Україні 23 листопада Фото: Укргідрометцентр

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 23 листопада, нічна температура на більшій частині України становитиме від нуля до двох градусів морозу. Традиційно тепліше буде в південних областях. Вдень на заході та півдні очікується в середньому від нуля до двох градусів тепла, але місцями очікуються морози. У центрі, на сході та півдні середня температура повітря становитиме від 3 до 6 градусів тепла. Також на всій території країни очікуються дощі, місцями зі снігом.

Погода в Україні 24 листопада

Погода в Україні 24 листопада Фото: Укргідрометцентр

У вівторок, 24 листопада, синоптики прогнозують подальше зниження температури в Україні. Наприклад, у західних областях місцями температура вночі опуститься до -3 градусів. В інших регіонах країни вночі очікується в середньому 0 … +2 градуси. Вдень прогнозується від 0 градусів на заході та півночі до п’яти градусів тепла на півдні та сході. На всій території країни, крім південних регіонів, очікується сніг, місцями дощ зі снігом.

Погода в Україні 25 листопада

Погода в Україні 25 листопада Фото: Укргідрометцентр

У середу, 25 листопада, синоптики прогнозують ще холоднішу погоду. За винятком південних областей, температура вдень знизиться до -2 градусів. Вночі подекуди термометри покажуть мінус чотири градуси. На сході та півночі України подекуди очікується сніг, на півдні – дощі, подекуди з мокрим снігом.

Погода в Україні 26 листопада

Погода в Україні 26 листопада Фото: Укргідрометцентр

У четвер, 26 листопада, погода в Україні майже не зміниться порівняно з попереднім днем. Сніг очікується на заході та сході країни.

Раніше Фокус повідомляв, що синоптики попереджали мешканців України про різкий перепад температур.

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