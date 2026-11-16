Погода 16 ноября удивит украинцев: синоптики предупредили о резком контрасте температур

В понедельник, 16 ноября, в большинстве регионов Украины будет сухо, с переменной облачностью. Небольшие дожди прогнозируются в Закарпатье, а днём — также в Прикарпатье. Температура днем достигнет +8°, а на крайнем юге — +11°.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр﻿.

По данным гидрометцентра, ветер будет юго-восточным, со скоростью 7–12 м/с. В Карпатах местами ожидаются более сильные порывы — до 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха в большинстве областей составит от +2° до -3°. На востоке и северо-востоке страны будет холоднее — до -6°, тогда как в Одесской области и Закарпатье прогнозируют +2…+7°.

Прогноз погоды на 16 ноября Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Днём воздух прогреется до +3…+8°. Самая высокая температура ожидается на крайнем юге Украины, где столбики термометров поднимутся до +11°.

Погода в Киеве и Киевской области

В Киевской области и в столице 16 ноября осадков не ожидается. В течение дня будет переменная облачность, а юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Видео дня

В Киевской области ночью температура будет колебаться от +2° до -3°, днём составит +3…+8°. В Киеве ночные показатели будут несколько ниже — 0…-2°, однако днём воздух прогреется до +6…+8°.

Ранее Фокус сообщал о первом осеннем снеге в Киеве, который выпал в ночь на 6 ноября 2026 года. Жители столицы и Бориспольского района публиковали видео заснеженных улиц, где мокрый снег смешивался с дождем.

Кроме того, в начале осени метеорологи представили прогнозную модель погоды на осень и зиму и рассказали, стоит ли ожидать холодной зимы.