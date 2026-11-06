Засыпало машины, гаражи и дороги: в Киеве и Киевской области выпал первый снег (видео)

Вечером 6 ноября в Киеве и Киевской области выпал первый снег, сообщили в сети. На видео, снятом недалеко от Киева, видны автомобили, гаражи, улица и фонари под снежным покровом толщиной в несколько сантиметров.

Снимки из Киевской области с первым снегом были опубликованы в местном паблике "Киевский Движ". На видео, которое появилось около 19:00 6 ноября, запечатлена местность в Бориспольском районе во время настоящего снегопада.

На 26-секундной записи — машины и гаражи, засыпанные мокрым снегом. Снегопад густой и интенсивный, снег не тает и остается лежать слоем толщиной 1–2 см. Слышно, как оператор не верит своим глазам и удивляется, что зима наступила уже в ноябре.

Погода в Украине — какова ситуация со снегом в Киеве и других регионах

В пабликах Киева также появились сообщения о начале снегопада в украинской столице. На видео — осадки меньше, чем в Бориспольском районе. Мужчина, снимавший видео, отметил, что снег не тает и лежит на асфальте.

Видео дня

Между тем, несколькими часами ранее стало известно о похолодании и осадках в трёх областях: во Львовской и Ивано-Франковской областях выпал снег, а в Житомирской — град. На большей части территории страны, по прогнозу "Укргидрометцентра", ожидаются небольшие дожди, но пока без морозов. Между тем СМИ опубликовали кадры из Карпат: снег пошел в районе Славска и покрыл ели и горы.

Между тем синоптики прогнозируют, что в ночь с 6 на 7 ноября в Черкасской и Полтавской областях ожидаются осадки: пойдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Кроме того, ожидаются порывы ветра от 7–12 м/с до 15–20 м/с. Температура воздуха в подавляющем большинстве областей Украины — 0–6 градусов тепла ночью и 5–10 градусов тепла днём. Приморозки только в Карпатах и Закарпатской области — до 6 градусов ниже нуля.

1 ноября издание Фокус писало о том, когда в Украине ожидаются заморозки и первый снег. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что с начала ноября температура воздуха будет постепенно снижаться. Сначала похолодает в северных и западных областях, а впоследствии низкие температуры охватят всю страну. Ориентировочно, именно 6–7 ноября ожидались осадки, а уже с 8 по 10 ноября — ясная погода из-за влияния антициклона.

Напоминаем, что в середине октября европейские синоптики опубликовали данные о том, какой будет зима и стоит ли ожидать сильных морозов.