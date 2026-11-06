Засипав машини, гаражі та дороги: у Києві та Київській області випав перший сніг (відео)

Увечері 6 листопада у Києві та Київській області пішов перший сніг, розповіли у мережі. На відео з-під Києва — машини, гаражі, вулиця, ліхтарі під сніговим покривом товщиною в кілька сантиметрів.

Кадри з Київщини з першим снігом опублікували у місцевому пабліку "Київський Двіж". На записі, який з'явився близько 19 год 6 листопада — місцевість у Бориспільському районі під час справжнього снігопаду.

На 26-секундному записі — машини та гаражі, які засапаються мокрим снігом. Снігопад густий та інтенсивний, сніг не тане та залишається лежати шаром товщиною 1-2 см. Чути, як оператор не вірить власним очам і дивується, що зима настала вже в листопаді.

Погода в Україні — яка ситуація зі снігом в Києві та в інших регіонах

У пабліках Києва також з'явились дописи про початок снігопаду в українській столиці. На відео — менші опади, ніж у Бориспільському районі. Чоловік, який робив запис, зауважив, що сніг не тане і лежить на асфальті.

Видео дня

Тим часом кількома годинами раніше стало відомо про похолодання та опади у трьох областях: у Львівській та Івано-Франківській областях випав сніг, а на Житомирщині — град. На більшості території країни, за прогнозом "Укргідрометцентром", очікують невеликі дощі, але поки без морозів. Тим часом медіа опублікували кадри з Карпат: сніг пішов у районі Славська та вкрив ялини та гори.

Тим часом синоптики прогнозують, що вночі з 6 на 7 листопада будуть опади у Черкаській та Полтавській областях: піде дощ, який переходитиме у мокрий сніг. Крім того, очікуються пориви вітру від 7–12 м/с до 15–20 м/с. Температура повітря у переважній більшості областей України — 0-6 градусів тепла вночі та 5-10 градусів тепла вдень. Приморозки лише у Карпатах та Закарпатській області — до 6 градусів нижче нуля.

1 листопад Фокус писав про те, коли в Україні очікують заморозки та перший сніг. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, що з початку листопада температура повітря поступово знижуватиметься. Спершу похолодає у північних та західних областях, а згодом низькі температури поширяться на всю країну. Орієнтовно, саме 6-7 листопада очікували опади, а вже з 8-10 листопада — ясну погоду через вплив антициклона.

Нагадуємо, у середині жовтня європейські синоптики опублікували дані про те, якою буде зима та чи очікувати сильних морозів.