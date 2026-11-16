Погода 16 листопада здивує українців: синоптики попередили про різкий контраст температур

У понеділок, 16 листопада, в більшості регіонів України буде сухо, з мінливою хмарністю. Невеликі дощі прогнозують на Закарпатті, а вдень також на Прикарпатті. Температура вдень сягатиме +8°, а на крайньому півдні — +11°.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр﻿.

За даними гідрометцентру, вітер буде південно-східним, зі швидкістю 7–12 м/с. У Карпатах місцями очікуються сильніші пориви — до 15–20 м/с.

Уночі температура повітря в більшості областей становитиме від +2° до -3°. На сході та північному сході країни буде холодніше — до -6°, тоді як на Одещині та Закарпатті прогнозують +2…+7°.

Прогноз погоди на 16 листопада Фото: Український гідрометеорологічний центр

Удень повітря прогріється до +3…+8°. Найвищу температуру очікують на крайньому півдні України, де стовпчики термометрів піднімуться до +11°.

Погода в Києві та Київській області

На Київщині та в столиці 16 листопада опадів не передбачається. Протягом дня буде мінлива хмарність, а південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Видео дня

У Київській області вночі температура коливатиметься від +2° до -3°, удень становитиме +3…+8°. У Києві нічні показники будуть дещо нижчими — 0…-2°, проте вдень повітря прогріється до +6…+8°.

Раніше Фокус повідомляв про перший осінній сніг у Києві, який випав у ніч проти 6 листопада 2026 року. Жителі столиці та Бориспільського району публікували відео засніжених вулиць, де мокрий сніг змішувався з дощем.

Також на початку осені метеорологи представили прогностичну модель погоди на осінь і зиму та розповіли, чи варто очікувати холодної зими.