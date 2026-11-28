Женщины, которые не защищают государство с оружием в руках, должны быть ограничены в правах, впрочем, как и мужчины, считает Корчинский.

Женщины, входящие в состав Вооруженных Сил Украины и непосредственно участвующие в боевых действиях против РФ, имеют право участвовать в управлении государством. Об этом заявил основатель батальона "Братство", общественный деятель Дмитрий Корчинский.

По его мнению, женщины, которые не подлежат мобилизации и не обязаны защищать родину, должны быть в чем-то ограничены в правах и должны рожать детей, пока украинские мужчины защищают нацию.

Размышления Корчинского можно послушать с 10:11 по 14:51

Когда же женщина выполняет "мужские функции" и берет в руки автомат, отметил Корчинский, к ней нужно относиться как к мужчине, а не как к "прекрасной даме".

В то же время, по его словам, женщина-комбатант имеет право занимать любые высшие государственные должности, в отличие от мужчин, которые никогда не воевали.

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"Но всё же большинство женщин, которые не воевали, на мой взгляд, должны быть ограничены в правах, как и мужчины, которые тоже никогда не воевали", — заявил Корчинский.

Напомним, ранее Корчинский видел положительные стороны в российских ударах по дата-центрам в Украине и энергетическим объектам. По его мнению, большинству интернет нужен в основном для того, чтобы "тупеть".

Кроме того, Корчинский заявлял, что во время нападений на ТЦК военные должны открывать ответный огонь. По его словам, бойцы его батальона не видят большой разницы между теми, кто нападал на сотрудников военкоматов, и оккупантами.