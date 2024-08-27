Марина Аристова спустя полгода после развода призналась, какие имеет отношения с бывшим мужем

Марина Аристова после 13 лет брака развелась с мужем, однако пара до сих пор поддерживает дружеские отношения.

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Телеведущая и бизнесвумен Марина Аристова спустя полгода после развода с бизнесменом и политиком Юрием Аристовым рассказала, поддерживает ли с ним отношения. Подробностями личной жизни Марина Аристова поделилась в интервью Фокусу.

В частности, Марина призналась, что после 13 лет брака, несмотря на развод, они с бывшим мужем смогли сохранить хорошие отношения. Все потому, что они сознательные родители и понимают, что в воспитании детей должны участвовать двое.

По словам Марины, Юрий регулярно общается с детьми, поэтому между ними возникли хорошие и теплые отношения. Мужчина каждую неделю забирает детей к себе на выходные.

Именно благодаря детям между Мариной и Юрием теперь вместо семейных отношений есть родительские. Марина Аристова отметила, что очень гордится тем, как ей удалось выстроить отношения с мужем уже после развода.

Заметим, что инфлюенсерка также поделилась тем, что сейчас происходит в ее личной жизни. В частности, Марина Аристова призналась, что у нее нет романтических отношений с танцовщиком Максом Леоновым, вокруг которого ходят немало слухов. Телеведущая объяснила, что они хорошие друзья, поэтому часто их можно увидеть на светских мероприятиях в одной компании.

Кроме того, Марина Аристова уточнила, что сейчас ее сердце свободно и она ни с кем не встречается. Телеведущая призналась, что если бы получила предложение от продюсеров проекта "Холостячка", то с радостью согласилась бы на такой опыт в своей жизни. Однако, все же считает сейчас эту версию проекта не актуальной.

Более подробно читайте в эксклюзивном интервью Фокуса с Мариной Аристовой.