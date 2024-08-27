Марина Арістова через пів року після розлучення зізналася, які має стосунки з колишнім чоловіком

Марина Арістова після 13 років шлюбу розлучилася з чоловіком, однак пара досі підтримує дружні відносини.

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Телеведуча та бізнесвумен Марина Арістова через пів року після розлучення з бізнесменом та політиком Юрієм Арістовим розповіла, чи підтримує з ним стосунки. Подробицями особистого життя Марина Арістова поділилася в інтервʼю Фокусу.

Зокрема, Марина зізналася, що після 13 років шлюбу, попри розлучення, вони з колишнім чоловіком змогли зберегти добрі стосунки. Все тому, що вони свідомі батьки і розуміють, що у вихованні дітей повинні брати участь двоє.

За словами Марини, Юрій регулярно спілкується з дітьми, тому між ними виникли добрі та теплі стосунки. Чоловік кожного тижня забирає дітей до себе на вихідні.

Саме завдяки дітям між Мариною та Юрієм тепер замість сімейних стосунків є батьківські. Марина Арістова наголосила, що дуже пишається тим, як їй вдалося вибудувати взаємини з чоловіком вже після розлучення.

Зауважимо, що інфлюєнсерка також поділилася тим, що зараз відбувається у її особистому житті. Зокрема, Марина Арістова зізналася, що у неї немає романтичних стосунків з танцівником Максом Леоновим, навколо якого ходять чимало чуток. Телеведуча пояснила, що вони гарні друзі, тому часто їх можна побачити на світських заходах в одній компанії.

Крім того, Марина Арістова уточнила, що наразі її серце вільне і вона ні з ким не зустрічається. Телеведуча зізналася, що якби отримала пропозицію від продюсерів проєкту "Холостячка", то з радістю погодилася б на такий досвід в своєму житті. Однак, все ж вважає нараз цю версію проєкту не на часі.

Більш детальніше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу з Мариною Арістовою.