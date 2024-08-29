"Били по животу": звезда сериала "Безумная свадьба" рассказал, как над ним издевались в полиции (видео)

Арам Арзуманян не скрывает, что в молодые годы был еще тем хулиганом. Актер признался, что иногда даже имел проблемы с полицией.

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Украинский актер и юморист Арман Арзуманян, известный роллями в сериалах "Безумная свадьба", "Пацики" и "Слуга народа", рассказал, как в юности он имел горький опыт с правоохранительными органами Украины. Подробностями актер поделился в интервью "сВідома розмова".

В частности, отвечая на вопрос журналистки, имел ли Армен опыт общения с государственными органами, актер вспомнил историю из прошлого и то, как сегодня у него изменилось отношение к правоохранительной системе Украины.

Так, как оказалось, в юности актер был еще тем хулиганом. Армен признался, что часто с друзьями имели проблемы с полицией работников которой раньше называли не правоохранители, а "менты". Актер вспомнил, как однажды даже попал на допрос, на котором к нему работники полиции оказывали физическую силу.

"Знаешь у меня изменилось впечатление с правоохранителями. Сейчас это правоохранители, но когда-то это были "менты". Ну вот, я был молодым парнем и по разному на это смотрел. Конечно хулиганом рос и максимализм этот, что сила не у них, а у нас — народа свободного. И тогда реально были менты. У меня есть даже впечатления от допросов, меня допрашивали и теми, я не знаю, нквдшными методами. Били меня. Всякое бывало", — рассказал Арман Арзуманян.

По его словам, однажды полиция искала его друга, тогда они решили допросить именно Армена, чтобы узнать, где скрывается нарушитель. Однако после того, как Армен зашел в кабинет, чтобы поговорить, там правоохранители изменили тон общения и начали давить на него применяя физическую силу.

"Я молодой парень, а они начинают тебя и психологически давить, и физически давить. Такое общение было. У меня было даже такое, я снова повторюсь, я был молодым горячим парнем, и хулиганили мы, и опера, друга моего искали. Они говорят, зайдите поговорим. Я молодой парень, ничего не понимаю, я зашел, я только порог переступаю, абсолютно человек меняется. Мне сразу подача в спину. Мы же типа говорить пришли, а выяснилось, что меня тут бить будут. Давай рассказывай, где он, что он? Я говорю, подожди, будем говорить, или… И сразу подача. В живот били", — признался актер.

По его словам, тогда было страшно что-то говорить против правоохранителей, ведь все могли использовать против тебя, или твоих родных. Однако сегодня его отношение к правоохранителям изменилось.

Актер также рассказал, что уже во взрослой жизни встречался с один из тех работников, которые тогда его допрашивали. Через много лет работник полиции извинился перед Арменом и сказал ему, что уважает его за то, что он тогда выдержал те пытки, которые совершали над ним.

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