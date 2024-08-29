"Били по животу": зірка серіалу "Скажене весілля" розповів, як із ним колись обійшлися в поліції (відео)

Арам Арзуманян не приховує, що в молоді роки був ще тим хуліганом. Актор зізнався, що іноді навіть мав проблеми з поліцією.

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Український актор і гуморист Арман Арзуманян, відомий ролями в серіалах "Скажене весілля", "Пацики" і "Слуга народу", розповів, як в юності він мав гіркий досвід із правоохоронними органами України. Подробицями актор поділився в інтерв'ю "сВідома розмова".

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістки, чи мав Армен досвід спілкування з державними органами, актор пригадав історію з минулого і те, як сьогодні в нього змінилося ставлення до правоохоронної системи України.

Так, як виявилося, в юності актор був ще тим хуліганом. Армен зізнався, що часто з друзями мали проблеми з поліцією, працівників якої раніше називали не правоохоронці, а "менти". Актор пригадав, як одного разу навіть потрапив на допит, на якому до нього працівники поліції чинили фізичну силу.

"Знаєш, у мене змінилося враження з правоохоронцями. Зараз це правоохоронці, але колись це були "менти". Ну от, я був молодим хлопцем і по різному на це дивився. Звичайно хуліганом ріс і максималізм цей, що сила не в них, а в нас — народу вільного. І тоді реально були менти. У мене є навіть враження від допитів, мене допитували і тими, я не знаю, нквдшними методами. Били мене. Всяке бувало", — розповів Арман Арзуманян.

За його словами, одного разу поліція шукала його друга, тоді вони вирішили допитати саме Армена, щоб дізнатися, де переховується порушник. Однак після того, як Армен зайшов до кабінету, щоб поговорити, там правоохоронці змінили тон спілкування і почали тиснути на нього застосовуючи фізичну силу.

"Я молодий хлопець, а вони починають тебе і психологічно тиснути, і фізично тиснути. Таке спілкування було. У мене було навіть таке, я знову повторюся, я був молодим гарячим хлопцем, і хуліганили ми, і опера, друга мого шукали. Вони кажуть, зайдіть поговоримо. Я молодий хлопець, нічого не розумію, я зайшов, я тільки поріг переступаю, абсолютно людина змінюється. Мені відразу подача в спину. Ми ж типу говорити прийшли, а з'ясувалося, що мене тут бити будуть. Давай розповідай, де він, що він? Я кажу, почекай, будемо говорити, або... І відразу подача. У живіт били", — зізнався актор.

За його словами, тоді було страшно щось говорити проти правоохоронців, адже все могли використати проти тебе, або твоїх рідних. Однак сьогодні його ставлення до правоохоронців змінилося.

Актор також розповів, що вже в дорослому житті зустрічався з один із тих працівників, які тоді його допитували. Через багато років працівник поліції вибачився перед Арменом і сказав йому, що поважає його за те, що він тоді витримав ті тортури, які чинили над ним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перукар Лесі Нікітюк і Тіни Кароль здійснив камінг-аут.