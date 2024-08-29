Звезда сериала "Слуга народа" объяснил, почему необходимо бронировать артистов (видео)

Арам Арзуманян считает, что мобилизацию следует проводить выборочно, фильтруя каждую сферу, чтобы не потерять ценных специалистов.

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39-летний украинский актер Арам Арзуманян, который родом из Азербайджана, известный ролями в сериале "Скажене весілля" и "Слуга народа" выступил против мобилизации артистов и объяснил, почему, по его мнению, их стоит бронировать. Свое видение актер выловил в интервью "сВідома розмова".

Так, Арман заявил, что, по его мнению, артисты заслуживают бронирования от службы в армии, ведь каждый должен быть на своем месте.

По словам актера, важно, что несмотря на войну в стране не проседали и другие сферы жизни в государстве. Он привел пример на преподавателе университета, который делится своим багажом знаний со студентами. По его мнению, если на место преподавателя придет менее квалифицированный специалист, тогда в результате начнет проседать уровень кадров, которые будут выходить из этого учебного заведения.

"Да, нужно. Знаешь почему? Потому что если человек профессионал своей работы и он, например, элементарно преподаватель в университете, он знает свое дело. Если не будет тебя воспитывать очень умный в своей деятельности. Ты уже автоматически меньше будешь знать и будешь хуже кадровиком этой сферы в которой ты работаешь", — пояснил актер.

На вопрос журналистки, если, по его мнению, все должны быть на своем месте, то кто же тогда пойдет защищать свою страну, Арам Арзуманян объяснил, что если и делать мобилизацию, то частично и выборочно. Он предположил, что можно разработать механизм, который будет фильтровать тех, кого стоит мобилизовать, а кого нет.

"Это должно быть частично. Это не должно быть абсолютно полно. Я точно не знаю как это делать, я просто могу сказать, я за то, а кто будет воспитывать? Будущее в чем? Какую-то фильтрацию, экзамены проводить, какая-то штука должна происходить, чтобы смотреть, кто больше пользы может сделать здесь. Я за то, чтобы профессионалы своего дела должны быть на своем месте, чтобы продолжать то, чем они занимаются", — резюмировал актер.

Напомним, ранее мы писали, что Жорин резко высказался о мобилизации сотен тысяч мужчин.

Кроме этого, Фокус писал, что тяжелораненый воин высказался о мобилизации и усталости военных.